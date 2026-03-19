Sondaj INSCOP – 22% dintre români ar vrea ieșirea din UE și aproape 12% din NATO

Un procent de 22,2% dintre români sunt de părere că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Când vine vorba de NATO, procentul celor care susțin o astfel de mișcare scade la 11,8%, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research.

Susținerea pentru NATO, covârșitoare

La prima vedere, cifrele par clare. O majoritate zdrobitoare de 84,4% dintre români se opune părăsirii Alianței Nord-Atlantice, în timp ce doar 11,8% ar fi de acord cu o astfel de decizie. Procentul celor nehotărâți sau care nu au oferit un răspuns este de 3,8%.

Până la urmă, vorbim de o alianță de securitate.

Și totuși, cum arăta situația în trecut? E drept că procentul celor care vor ieșirea din NATO a scăzut față de ianuarie 2022, când era de 18,7%, dar a crescut față de decembrie 2024, când se situa la doar 8,1%.

Dar cine sunt, mai exact, românii care și-ar dori o astfel de ruptură? Profilul creionat de sondaj indică mai ales votanții AUR, persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 59 de ani, locuitorii din mediul rural, dar și angajații din sectorul privat.

Mai mulți români, sceptici față de UE

Lucrurile stau puțin diferit în privința Uniunii Europene. Aici, numărul celor care ar susține un „Ro-Exit” este aproape dublu față de cel înregistrat în cazul NATO, ajungând la 22,2%.

În tabăra opusă se află 74,4% dintre respondenți, care consideră că România nu ar trebui să părăsească blocul comunitar. Un procent de 3,4% nu au știut sau nu au răspuns la această întrebare.

Iar evoluția este interesantă. Procentul euroscepticilor a scăzut față de vârful din ianuarie 2022 (când era de 25,2%), însă a explodat, practic, față de decembrie 2024. Atunci, doar 9,4% dintre români susțineau ieșirea din UE. Cum vine asta, o creștere de peste 12 puncte procentuale în doar câteva luni?

Cei care consideră că România ar trebui să iasă din UE sunt în special votanții AUR și angajații din sectorul privat.

Metodologia cercetării

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group și a inclus două valuri de culegere a datelor, în perioadele 23-27 februarie 2026 și 3-13 martie 2026.

Metoda folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului, datele fiind culese prin CATI (interviuri telefonice). Volumul fiecărui eșantion a fost de 1100 de persoane, fiind reprezentative pentru populația adultă, neinstituționalizată a României.

Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2,9%, la un grad de încredere de 95%.