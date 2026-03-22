Avioanele Forțelor Aeriene Americane staționate în România au executat a doua misiune de realimentare aeriană spre Orientul Mijlociu. Operațiunea a avut loc în noaptea de 21 spre 22 martie 2026. În același timp, un al șaselea avion cisternă de tip Boeing KC-135 Stratotanker a aterizat în Capitală, completând flota dislocată pe teritoriul țării noastre.

Un nou avion și o nouă misiune

Detaliile operațiunilor recente confirmă intensificarea activității aeriene americane de pe teritoriul României. Este o mișcare strategică importantă în regiune.

„Forțele Aeriene Americane au trimis la București al șaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană. Avionul a zburat spre capitala României de la o bază aeriană din apropierea orașului Meridian (Mississippi, SUA) și a aterizat la București în dimineața zilei de duminică, 22 martie 2026.si, trei avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane au efectuat în noaptea dintre 21 și 22 martie 2026 misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediteraneene. La fel ca misiunile de vineri, și acestea au avut o durată de circa șase ore”, precizează informațiile oficiale.

Operațiuni în Mediterana de Est

Aceasta nu este prima operațiune de acest fel. Primele misiuni de realimentare au avut loc în noaptea dintre 19 și 20 martie, stabilind un tipar clar de acțiune. Atunci, avioanele au decolat tot de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar ulterior au revenit la bază. Dar cum s-a ajuns, mai exact, la această prezență militară consolidată?

Contextul aprobării de la București

Totul a pornit de la o solicitare directă a Statelor Unite ale Americii către România pentru dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Cererea a venit în contextul războiului cu Iranul.

Iar răspunsul autorităților române a fost prompt. Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în plenul reunit, cererea SUA privind dislocarea forțelor și echipamentelor militare pe teritoriul României, oferind cadrul legal necesar pentru aceste operațiuni.

Echipamente cu rol defensiv

E drept că, în urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a ținut să clarifice natura acestor echipamente (un detaliu esențial pentru opinia publică), precizând că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, toate având un caracter defensiv.

Primele trei avioane cisternă americane au aterizat în România, la Baza 90, pe 15 martie. Hai să vedem, până la urmă, ce fac aceste aeronave. Rolul lor este să alimenteze în zbor avioane de luptă de ultimă generație, precum F-15, F-22 sau F-35.