Administrația Donald Trump a lansat un avertisment fără precedent la adresa Europei, criticând presupusul eșec în combaterea antisemitismului. Statele Unite anunță că vor interzice accesul liderilor, miniștrilor sau oficialilor europeni la Cupa Mondială FIFA din această vară dacă țările lor au urmat politici pe care Washingtonul le consideră antisemite. În cercurile UE la nivel înalt, cresc deja îngrijorările că oficialii ar putea fi opriți la controalele de frontieră.

„Cartonaș roșu” pentru liderii europeni

Un avertisment direct a venit din partea lui Yehuda Kaploun, un rabin ultraortodox numit de Donald Trump în funcția de trimis special pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului. Prezent la o conferință la Bruxelles, acesta a declarat tranșant: „Tragem țările la răspundere pentru miniștrii care spun lucruri și nu li se permite intrarea în țară”.

Kaploun susține că antisemitismul a atins în Europa nivelurile din 1933. Declarațiile vin într-un context tensionat, marcat de o serie de atentate cu bombă și atacuri la sinagogi din Belgia, Olanda și Marea Britanie, unde oficialii europeni investighează posibile legături cu Hezbollah.

Belgia, direct în vizor

În centrul acestor acuzații pare să fie Belgia. Bill White, ambasadorul SUA în Belgia, a acuzat direct guvernul belgian de antisemitism, acuzații negate de autoritățile de la Bruxelles. La aceeași conferință, organizată de Asociația Evreiască Europeană (un grup pro-Israel care a acordat premii unor personalități precum președinta Parlamentului European, Roberta Metsola), White și-a menținut poziția fermă.

„Oamenii spun că nu se mai simt în siguranță”, a afirmat ambasadorul, în timp ce ridica un premiu pentru sprijinul acordat comunității evreiești.

Iar Yehuda Kaploun a confirmat că White are sprijinul total al administrației americane. „Întreaga lume nu are o problemă cu asta, așa că de ce ar alege Belgia acest lucru ca pe o problemă?”, a întrebat retoric Kaploun, sugerând că o soluție se va găsi „rapid”, fără a se exercita „nicio” presiune asupra guvernului belgian.

Tensiuni la Bruxelles

Numai că abordarea americană a creat deja fricțiuni. În timpul unei vizite anterioare la Bruxelles, în martie, Kaploun s-a întâlnit cu ambasadori europeni de rang înalt. Potrivit a două persoane care au cunoștință despre întâlnire, trimisul special american s-a ciocnit cu un diplomat german de nivel înalt, care a respins afirmația lui Kaploun conform căreia Europa ar fi indulgentă în ceea ce privește criminalitatea.

„A venit aici să stabilească legea”, a spus una dintre cele două surse, referindu-se la Kaploun.

Un oficial UE a rezumat situația mai diplomatic. „Avem abordări diferite”, a spus acesta. Pana la urma, despre ce era vorba în acea discuție aprinsă?

O problemă de abordare, nu de indulgență

Kaploun a oferit propria versiune asupra incidentului cu diplomatul german. E drept că a recunoscut schimbul de replici, dar a ținut să clarifice contextul. „I-am răspuns [diplomatului german] atunci că nu este vorba de indulgență în ceea ce privește criminalitatea. Germanii au făcut o treabă incredibilă în urmărirea penală a persoanelor pentru infracțiunile motivate de ură împotriva comunității evreiești.”

Potrivit trimisului american, miza era alta. „Nu despre asta era vorba în discuția respectivă. Discuția era despre cum să educăm oamenii astfel încât să nu ajungem în punctul în care să fie nevoie să facem arestări. Nu a fost o conversație antagonistă în niciun fel. El spunea că facem eforturi, iar eu explicam că trebuie să facem eforturi înainte de arestări, înainte de act.”

Întrebat ce măsuri suplimentare ar putea lua Statele Unite, Kaploun a lăsat ușa deschisă oricărei opțiuni, într-o declarație ce sună ca un ultim avertisment. „Putem lua orice măsură pe care secretarul de stat și președintele o consideră necesară pentru a proteja comunitatea. Acestea sunt opțiuni. Cât despre cum se face asta, nu vom intra în detalii.”