Statele Unite au degradat mare capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică esențială. Anunțul vine de la Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) după o serie de bombardamente asupra infrastructurii militare subterane iraniene.

Instalație subterană distrusă

Într-un mesaj video, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a confirmat că forțele americane au lovit recent o instalație militară subterană situată de-a lungul coastei Iranului. Locația era utilizată pentru depozitarea de rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente capabile să vizeze navele care tranzitează una dintre cele mai aglomerate rute petroliere din lume.

„Nu doar că am distrus instalația, dar am eliminat și centrele de suport pentru informații și releele radar folosite pentru monitorizarea mișcării navelor”, a declarat Cooper. Acesta a adăugat că, în urma operațiunii, capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Hormuz a fost „degradată”.

Peste 8.000 de ținte lovite

Aceste lovituri fac parte dintr-o campanie mult mai amplă. Potrivit CENTCOM, armata americană a lovit peste 8.000 de ținte militare iraniene de la începutul conflictului. Printre acestea se numără și aproximativ 130 de nave.

Cooper a descris acțiunea drept „cea mai amplă distrugere a unei flote navale într-un interval de trei săptămâni de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Iar operațiunile vor continua. „Rămânem concentrați pe neutralizarea amenințării vechi de decenii pe care Iranul o reprezintă pentru libera circulație a comerțului prin Strâmtoarea Ormuz”, a mai spus amiralul.

Capacitatea de luptă, în scădere

Efectele campaniei se văd deja pe teren. „Evaluarea mea operațională este că capacitatea de luptă a Iranului este în scădere constantă, pe măsură ce intensificăm loviturile ofensive”, a afirmat Cooper. Dar ce înseamnă asta, concret, pentru balanța de putere din regiune? Forțele americane au distrus mii de rachete și drone avansate, limitând semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri coordonate.

lucrurile stau destul de clar, conform comandantului CENTCOM: „Marina lor nu mai operează, avioanele tactice nu mai zboară, iar ei au pierdut abilitatea de a lansa rachete și drone la nivelurile de la începutul conflictului”.

Și Israelul intensifică operațiunile

În același timp, Israelul și-a intensificat propriile operațiuni militare împotriva infrastructurii militare a Iranului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au efectuat un val de lovituri aeriene nocturne la Teheran, vizând zeci de obiective legate de producția de rachete balistice. Printre țintele lovite s-au numărat un complex-cheie al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) folosit pentru fabricarea componentelor de rachete, un depozit de componente și o instalație a Ministerului Apărării responsabilă de producerea combustibilului pentru rachete. si, IDF a anunțat că a distrus mai multe sisteme de apărare aeriană din zona Teheranului.

Până la urmă, Cooper a mai precizat că SUA au construit „cel mai extins scut de apărare aeriană din lume” în Orientul Mijlociu, pentru a proteja aliații.