La Casa Albă se discută intens posibilitatea unei invazii terestre în Iran, o decizie considerată cea mai dificilă de la începutul războiului, pe 28 februarie. În briefing-uri aproape zilnice cu oficiali militari de rang înalt, Donald Trump a evaluat o multitudine de opțiuni, inclusiv desfășurarea de trupe la sol, în condițiile în care bombardamentele nu par să ducă la prăbușirea regimului de la Teheran.

Presiune la Casa Albă

Războiul din Iran intră, de mâine, în a patra săptămână. Presiunile sunt tot mai mari pe administrația americană să găsească o cale de ieșire. E drept că Trump a încercat să minimalizeze varianta trimiterii de trupe. „Nu trimit trupe nicăieri. Și dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune”, a declarat Trump, joi, în Biroul Oval. Numai că, în privat, lucrurile stau puțin diferit, iar mii de pușcași marini sunt deja trimiși în regiune.

Repercusiunile economice i-au pus pe mulți republicani între ciocan și nicovală. Ei trebuie să susțină războiul șefului lor, dar riscă să-și piardă funcțiile politice la alegerile intermediare din noiembrie. Chiar dacă Trump a declarat, în stilul său caracteristic, că este „în avans față de calendar” și a sugerat că războiul „s-ar putea termina mai repede decât realizați”, mulți dintre aliații săi se poziționează categoric împotriva unei invazii terestre. Fără sprijinul lor, va fi foarte dificilă obținerea miliardelor de dolari necesare.

O linie roșie pentru republicani

Mai mulți republicani din Congres au avertizat Casa Albă. „De la bun început ni s-a spus că nu vom ajunge într-o situație în care să avem un număr mare de trupe la sol”, a declarat, pentru CNN, Jeff Van Drew, un republican care discută frecvent cu Trump. Acesta a adăugat că prezența trupelor la sol ar fi pentru el linia roșie. „Președintele ne-a asigurat că nu se va întâmpla asta. Și, clar, îl voi crede pe cuvânt. Dar nu vrem războaie fără sfârșit”.

Și alți congresmeni sunt îngrijorați. Derrick Van Orden, fost membru al Navy SEAL, a declarat că a sfătuit administrația să evite orice desfășurare de trupe la sol: „Nu vreau să văd așa ceva”. În aceeași notă, reprezentantul Tim Burchett din Tennessee a fost tranșant: „Cred că trebuie să găsim o strategie de ieșire cât mai rapid posibil. Nu vreau să trimitem americani la sol acolo sub nicio formă”.

Până la urmă, care ar fi alternativa? Unii republicani i-au sugerat lui Trump să declare victoria și să meargă mai departe, odată ce armata distruge marina iraniană, sistemele de rachete și baza industrială. Chiar dacă acest scenariu nu ar neutraliza complet ambițiile nucleare ale Iranului și forțele sale de interpuși (Hamas, Hezbollah, Houthi – n. red.), aliații lui Trump cred că escaladarea conflictului este o rețetă pentru dezastru.

Strategii divergente cu Israelul

Există o divergență tot mai mare între obiectivele Statelor Unite și cele ale Israelului. Cu ușile închise, Israelul înțelege că orizontul politic al lui Trump este mult mai scurt decât cel al premierului Benjamin Netanyahu. „Nu există nicio îndoială că orizontul său politic este mai scurt și mai presant decât al nostru”, a declarat un oficial israelian. Acesta a adăugat că sistemul israelian se pregătește pentru posibilitatea ca „totul să se poată încheia într-o clipă”.

Practic, israelienii se tem că Trump s-ar putea opri brusc. „În momentul în care decide să se oprească, se va opri, va spune «Am câștigat» și asta va fi tot.”

Întrebat dacă Israelul va fi pregătit să încheie războiul odată cu el, Trump a răspuns: „Cred că da”, adăugând: „Ne dorim, în mare, aceleași lucruri. Ne dorim victoria, amândoi”. Dar faptele par să-l contrazică. Directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a recunoscut în Congres că obiectivele celor două guverne „sunt diferite”. „Putem vedea din operațiuni că guvernul israelian s-a concentrat pe neutralizarea conducerii iraniene”, a declarat Gabbard.

Un fost oficial de rang înalt din securitatea israeliană a pus lucrurile în perspectivă: „Iranul nu este Gaza. Este un stat uriaș, cu rezerve aproape nelimitate de leadership. Răsturnarea regimului ar putea dura luni sau ani. Există riscul ca câștigurile de astăzi să se estompeze rapid”.

Miza nucleară și expertiza care nu poate fi bombardată

Deși Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA au lovit peste 7.000 de ținte, un obiectiv principal rămâne neatins: eliminarea capacității Iranului de a construi o armă nucleară. Combustibilul nuclear îmbogățit rămâne îngropat adânc în subteran.

Mai mult, expertiza iraniană nu poate fi distrusă. „Avantajul fundamental al Iranului este că expertiza nu poate fi bombardată”, a spus un diplomat european. „Au foarte mulți oameni de știință extrem de bine pregătiți, plătiți de guvern să nu facă altceva decât să lucreze la proiectul nuclear timp de decenii. Există o bază solidă de cunoștințe care nu poate fi eliminată cu bombardiere B-2”.

V-ați gândit vreodată la asta? Chiar dacă trupele americane ar recupera uraniul, cunoștințele rămân. Un diplomat regional a ridicat o problemă și mai mare: „După toate acestea, de ce nu ar accelera către obținerea unei bombe nucleare? Aceasta era o îngrijorare pe care o aveam chiar înainte ca SUA să lanseze acest război”.

Într-o notă aproape bizară, Tulsi Gabbard a dezvăluit că Iranul nu a făcut eforturi să reconstruiască facilitățile de îmbogățire după loviturile din iunie. „Intrările în instalațiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite și etanșate cu ciment”, a scris ea într-o declarație. Aceste remarci, care minimalizau amenințarea nucleară iraniană, au fost însă omise din declarația prezentată Congresului din cauza „lipsei de timp”.