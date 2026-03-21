Administrația Trump a decis să suspende pentru 30 de zile sancțiunile privind achizițiile de petrol iranian transportat pe mare. Măsura ar putea aduce pe piața globală aproximativ 140 de milioane de barili de țiței, într-o încercare de a calma prețurile la energie care au explodat în ultima perioadă.

Petrol iranian contra Teheranului

Oficialii americani susțin că mișcarea va crește oferta globală fără ca Teheranul să beneficieze direct. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că decizia este una strategică, menită să folosească chiar resursele Iranului pentru a pune presiune economică asupra acestuia. Iar logica, la prima vedere, pare contraintuitivă.

„Prin deblocarea temporară a acestei rezerve existente pentru lume, Statele Unite vor aduce rapid aproximativ 140 de milioane de barili de petrol pe piețele globale, extinzând cantitatea de energie la nivel mondial și contribuind la atenuarea presiunilor temporare asupra aprovizionării cauzate de Iran”, a transmis Bessent. Mai mult, oficialul a adăugat: „În esență, vom folosi petrolul iranian împotriva Teheranului pentru a menține prețul scăzut, în timp ce continuăm Operațiunea Epic Fury”.

Prețuri la pompă și presiune politică

Decizia nu vine din senin. Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 50%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 2022. V-ați gândit de ce atâta grabă? Casa Albă se teme că aceste scumpiri vor afecta puternic atât companiile, cât și consumatorii americani, mai ales în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Aceasta este, de altfel, a treia oară în aproximativ două săptămâni când SUA relaxează sancțiuni din domeniul energetic. Măsuri similare au vizat petrolul rusesc, iar vineri a fost emisă o licență generală care permite vânzarea de țiței iranian încărcat pe nave până pe 19 aprilie.

O decizie plină de controverse

Numai că nu toată lumea vede mișcarea cu ochi buni. Unii analiști avertizează că măsura ar putea, de fapt, să ajute indirect Iranul să își finanțeze efortul de război. David Tannenbaum a fost tranșant: „Ca să spun blând, asta e o prostie”. El a continuat, explicând că „în esență, permitem Iranului să vândă petrol, care ar putea fi apoi folosit pentru a finanța efortul de război.”

O acuzație gravă.

Bessent a respins însă aceste critici. El insistă că derogarea este limitată strict la petrolul care se află deja în tranzit și nu deschide calea pentru noi producții sau achiziții. „Această autorizație temporară, pe termen scurt, este strict limitată la petrolul care se află deja în tranzit și nu permite noi achiziții sau producție”, a explicat oficialul. Stai puțin, cum vine asta cu finanțarea? Bessent a clarificat și acest aspect: „Iranul va avea dificultăți în a accesa orice venituri generate, iar Statele Unite vor continua să mențină o presiune maximă asupra Iranului și asupra capacității sale de a accesa sistemul financiar internațional”.

Impact limitat fără Strâmtoarea Hormuz

Dincolo de declarații, situația din regiune rămâne extrem de tensionată, mai ales după ce Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, ruta vitală prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global. Experții avertizează că măsurile SUA vor avea efecte limitate dacă traficul maritim nu este reluat. „Dacă am ajuns în punctul de a relaxa sancțiunile asupra țării cu care suntem în război, rămânem cu adevărat fără opțiuni”, a declarat Brent Erickson, subliniind riscurile unei strategii economice care pare să se fi epuizat.

Decizia ar putea avantaja în special China, principalul cumpărător de petrol iranian (chiar și în condiții de sancțiuni). Potrivit secretarului american al energiei, Chris Wright, livrările ar putea ajunge în Asia în doar câteva zile și ar intra efectiv pe piață, după rafinare, în aproximativ o lună și jumătate. Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul poartă discuții cu Japonia privind o eventuală redeschidere a strâmtorii pentru navele japoneze.