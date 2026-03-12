Surpriză la Indian Wells: Jack Draper îl elimină pe Novak Djokovic după un meci dramatic

Novak Djokovic a fost eliminat de la Indian Wells. Campionul en-titre, britanicul Jack Draper, l-a învins pe superstarul sârb miercuri noapte, după o bătălie de peste două ore și jumătate, calificându-se în sferturile de finală ale turneului.

Potrivit Adevarul, Jack Draper (24 de ani, 14 ATP) a obținut victoria cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) în fața lui Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP). Partida a durat 2 ore și 37 de minute și reprezintă prima victorie din cariera britanicului împotriva sârbului, care deține 24 de titluri de Grand Slam.

Un decisiv epuizant și o premieră pentru Draper

Meciul a fost unul extrem de disputat, culminând cu un set al treilea în care Draper l-a epuizat pe Djokovic. Britanicul, care dispută doar al doilea său turneu după o absență de aproape șase luni din cauza unei accidentări la braț, a folosit o serie de lovituri scurte pentru a-l face pe Djokovic să alerge constant. Deși sârbul a reușit să recupereze un break chiar în game-ul în care Draper servea pentru meci, campionul en-titre a rezistat presiunii în tie-break și a închis partida.

Apărarea titlului continuă

Prin această victorie, Jack Draper își continuă parcursul de apărare a trofeului cucerit anul trecut la Indian Wells. Performanța este cu atât mai notabilă cu cât reprezintă prima sa victorie în fața unui jucător din top 10 ATP de când l-a învins pe Carlos Alcaraz în drumul spre titlu, tot la acest turneu, în 2025. Pentru Djokovic, eliminarea înseamnă că nu a mai atins faza sferturilor de finală la Indian Wells din 2016, an în care a și câștigat competiția. În sferturi, Draper îl va înfrunta pe rusul Daniil Medvedev, cap de serie numărul 11.

Carlos Alcaraz, parcurs fără greșeală în 2026

În altă partidă a zilei, liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și-a continuat marșul triumfal. Spaniolul, neînvins în 2026, a trecut fără emoții de norvegianul Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP), cu scorul de 6-1, 7-6 (2). Pentru un loc în semifinale, Alcaraz va juca împotriva britanicului Cameron Norrie (30 de ani, 29 ATP), favoritul numărul 27 al competiției.