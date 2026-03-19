Sute de angajaţi protestează la Mangalia, sunt neplătiţi de trei luni

Tensiune maximă la Şantierul Naval Mangalia. Sute de angajaţi au declanşat joi un protest spontan chiar în curtea unităţii, fiind exasperaţi de faptul că nu şi-au mai primit salariile de peste trei luni. Oamenii refuză să mai lucreze în aceste condiții.

Promisiuni încălcate și blocaj birocratic

Nu este primul protest de acest fel. Lucrurile par blocate într-un cerc vicios al birocrației, iar promisiunile autorităților nu s-au materializat. Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a explicat care este, de fapt, problema. „Este un protest spontan. Au mai avut loc de-a lungul timpul mai multe astfel de proteste. Sunt peste trei luni de când salariaţii nu şi-au mai primit salariile. S-a tot promis că atunci când se va modifica legea privind fondul de garantare se vor plăti restanţele numai că deşi s-a aprobat OUG 6/2026 (n.r. – privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale) normele de aplicare şi de modificare a legii încă nu au fost adoptate.Au fost ieri pe ordinea de zi la Consiliul Economic şi Social, dar s-au returnat către iniţiator, către Ministerul Muncii deoarece lipsea anumite avize de la Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei”, a declarat acesta pentru News.ro.

Un termen limită expirat

Iar timpul presează. Guvernul avea la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei 6 pentru a adopta normele, un termen care se împlinește chiar astăzi, 19 martie. Numai că certitudinea lipsește cu desăvârșire. „Treizeci de zile se împlinesc pe 19 martie şi nu avem certitudinea că în şedinţa de Guvern de astăzi se vor adopta astfel încât după ce legea se modifică societatea să poată să depună cerere la AJOFM şi drepturile salariale să fie plătite din acest fond de garantare”, a explicat liderul de sindicat.

Oamenii au ajuns la limita subzistenţei

Dar ce se întâmplă, pe bune, cu oamenii aceștia? Dincolo de legi și ordonanțe, situaţia angajaţilor este, pur și simplu, critică. Liderul de sindicat aminteşte de o întâlnire cu ministrul Economiei pe 2 martie, unde s-au primit din nou asigurări că problema se va rezolva în maxim două săptămâni. Au trecut trei.

„Nu înţelegem de ce se tot amână. Ne-am întâlnit cu ministrul Economiei pe 2 martie şi a promis că în maxim două săptămâni se vor adopta aceste norme şi au trecut trei săptămâni de atunci şi nu s-a rezolvat problema. Suntem într-o situaţie critică, salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă, nu mai au bani nici de mâncare, nici de facturi. Sunt disperaţi. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală”, a mai afirmat Laurenţiu Gobeajă.

Acest protest nu este un incident izolat.

Un protest similar al angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia a avut loc şi pe 27 februarie, semnalând o problemă care se adânceşte de la o săptămână la alta.