Peste 100.000 de oameni au luat cu asalt Târgul de Paște de la Craiova chiar în prima zi de la deschidere. Evenimentul, care a avut o amânare de două zile din cauza vremii, se desfășoară în Parcul Romanescu și confirmă deja statutul orașului de destinație de city-break, turismul generând un sfert din veniturile locale.

Decor de basm și turiști de peste tot

Încă de la intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de un decor de poveste, cu căsuțe colorate, flori și personaje din basme, totul sub tema „Fairytale – Lumea Poveștilor”. Atmosfera a atras turiști din toată țara, unii venind special pentru acest eveniment. V-ați fi gândit să faceți sute de kilometri pentru un târg? Se pare că mulți o fac.

„Astăzi am venit în Craiova, primul lucru târgul am vrut să-l vedem”, a declarat un turist venit din Timișoara, care a adăugat simplu: „Pentru Craiova, nu se compară”. Iar reacțiile vizitatorilor confirmă succesul. „Ne bucurăm foarte mult pentru cei mici, locurile de joacă, căsuțele”, spun alți vizitatori, în timp ce se plimbă prin parc.

Tradiție și reinterpretare la tarabe

Comercianții au venit pregătiți cu de toate. De la ouă încondeiate tradițional, până la dulciuri reinterpretate. Teofilia Mihoreanu, unul dintre meșteri, explică oferta sa: „Ca de obicei am venit cu ouăle tradiționale, ouăle decorate cu simboluri, crucea, ramura de măslin. Acestea sunt cele de rață, iar cele de gâscă fiind cu coajă mai tare am reușit să creez modele mai sofisticate”.

Nici zona gastronomică nu se lasă mai prejos. E drept că oferta este variată. „Încercăm să refacem produsele, să reinterpretăm cu nuci, cake pops, o să avem și cozonaci, pască tradițională de Paște. Folosim doar ingrediente tradiționale”, precizează Alin Andrei, un alt comerciant prezent la târg.

Un motor economic pentru Craiova

Dincolo de distracție, marile târguri organizate în oraș au schimbat radical economia locală. Cu ambiția de a prinde și anul acesta un loc în topul destinațiilor europene, organizatorii au pregătit jocuri de lumini, holograme și artificii (toate gândite să impresioneze).

Impactul se vede direct în cifre. Si nu e doar o impresie. Primarul Olguța Vasilescu confirmă transformarea: „Crește foarte mult economia orașului Craiova pentru că 25% din economia Craiovei este reprezentată de Horeca și de comerț care în aceste perioade prosperă foarte mult”.

Cifrele vorbesc de la sine.

Un alt vizitator a sintetizat perfect sentimentul general: „La fel ca și târgul de Crăciun, este o inițiativă extraordinară din toate punctele de vedere, social, economic, turistic. Cei mici se bucură, noi pe lângă ei și acum așteptăm Paștele și iepurașul”.

Cât costă distracția? Prețuri neschimbate

Și cum stau lucrurile la capitolul prețuri, până la urmă? Organizatorii anunță că au rămas la nivelul celor de anul trecut. O porție de gogoși, de exemplu, pornește de la 25 de lei, în timp ce decorațiunile încep de la 20 de lei. Târgul de Paște din Craiova rămâne deschis pentru vizitatori până pe data de 3 mai.