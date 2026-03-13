Test crucial în Franța – peste 35.000 de comune votează în alegeri locale decisive

Alegătorii din întreaga Franță merg duminică la urne pentru un scrutin local ce va oferi indicii majore despre cursa prezidențială de anul viitor, unde extrema dreaptă este cotată cu șanse mari la victorie. Pe buletinele de vot se află candidații la primării și consilii locale pentru peste 35.000 de comune, transformând aceste alegeri într-un test extrem de complex la nivel național.

Parisul, miza uriașă a socialiștilor

Toate privirile sunt ațintite, fireste, asupra capitalei. Cursa pentru înlocuirea actualului primar, Anne Hidalgo, se anunță extrem de competitivă. Protejatul ei, Emmanuel Grégoire, este candidatul socialist și favorit, dar sondajele îl arată umăr la umăr cu Rachida Dati, fost ministru conservator al culturii. Alți trei candidați ar putea, si, să se califice pentru turul al doilea.

Dacă socialiștii ar pierde controlul Parisului după un sfert de secol la putere, lovitura ar fi devastatoare pentru relevanța partidului în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Capitala franceză înclină politic mai mult spre stânga decât restul țării, iar partidul Adunarea Națională al lui Marine Le Pen (cel mai popular partid din Franța, conform majorității sondajelor) nu a reușit niciodată să prindă rădăcini aici. asa ca, Parisul nu este cel mai bun barometru pentru starea de spirit națională.

Adevăratul barometru național

Marsilia, al doilea oraș ca mărime al Franței, este în schimb un indicator mult mai bun. Aici, candidatul de centru-stânga aflat la putere se confruntă cu o provocare serioasă din partea Adunării Naționale. Alte orașe din sud, precum Nisa, Toulon și Nîmes, sunt si ținte ale extremei drepte.

Rezultatele din aceste zone vor arăta dacă alegătorii sunt pregătiți să le ofere lui Le Pen sau lui Jordan Bardella cheile Palatului Elysée anul viitor. V-ați gândit vreodată la asta?

Bătălii cheie de la stânga la dreapta

Pe lista orașelor de urmărit se află și Le Havre, fieful fostului prim-ministru Édouard Philippe. Acesta este primar în funcție și candidează pentru un nou mandat, înainte de a-și îndrepta atenția spre președinția din 2027. E drept că este văzut drept unul dintre cei mai puternici candidați capabili să înfrunte extrema dreaptă, dar sondajele sugerează că se confruntă cu o luptă pe viață și pe moarte pentru a-și păstra funcția.

La stânga, Verzii riscă să piardă câteva dintre marile orașe câștigate acum șase ani, precum Bordeaux sau Lyon. Pe de altă parte, socialiștii speră să-și mențină controlul în Lille și Nantes, pe lângă Paris, în încercarea de a reveni în prim-plan după cel mai slab rezultat din istorie la prezidențialele din 2022. Iar în Roubaix, Saint-Denis și Saint-Ouen-sur-Seine, stânga radicală (Franța Nesupusă) spera la rezultate bune, dar reacția partidului la moartea unui activist de extremă dreapta luna trecută i-ar putea afecta perspectivele electorale. Victoriile aici ar demonstra însă că strategia lor de a curta tinerii educați și votanții din clasa muncitoare urbană funcționează.

Cum funcționează votul

Urnele se deschid la ora 8 dimineața în toată Franța. Se închid la ora 18:00 în orașele mici și la 20:00 în metropole precum Paris, Marsilia sau Lyon. Odată ce votul se încheie, institutele de sondare vor publica primele estimări, bazate pe analiza rezultatelor din secțiile cu prezență timpurie.

Regulile sunt simple.

Dacă un candidat obține peste 50% din voturi în primul tur, câștigă direct. Dacă nu, se organizează un al doilea tur o săptămână mai târziu (pe 22 martie), pentru care se califică toți cei care au obținut peste 10%. Apoi, până marți la ora 18:00, începe o cursă nebună pentru formarea de alianțe strategice și fuzionarea listelor de candidați.

candidații la primărie nu candidează singuri, ci cu o întreagă listă de persoane, în speranța de a câștiga cât mai multe locuri în consiliul local. Locurile sunt distribuite proporțional, dar lista câștigătoare are garantată o majoritate. Există o excepție în Paris, Marsilia și Lyon (cele mai mari trei orașe), unde lista câștigătoare primește garantat doar un sfert din locuri, restul fiind distribuite proporțional.

Reprezentarea locală este importantă și în politica națională. Consilierii locali fac parte dintr-un colegiu electoral de aproximativ 162.000 de oficiali care alege Senatul francez. În prezent, Franța Nesupusă și Adunarea Națională au o reprezentare redusă în Senat, dar jumătate din locuri sunt puse în joc la fiecare trei ani, următorul vot fiind programat pentru luna septembrie.