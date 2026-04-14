Un nou tratament țintit a demonstrat că poate reduce tumorile la peste jumătate dintre pacienții cu forme avansate și greu de tratat de cancer ovarian și endometrial, în primele teste clinice. Rezultatele inițiale arată o posibilă cale nouă în terapia cancerului.

O veste care schimbă speranțele pentru pacienți

Persoanele cu cancere ginecologice avansate, precum cancerul ovarian rezistent la chimioterapie sau cancerul endometrial în stadii avansate, au de obicei puține opțiuni eficiente de tratament. Un nou medicament experimental, mocertatug rezetecan (Mo-rez), aduce însă rezultate promițătoare. Primele date din studiile clinice arată că acest tratament a redus considerabil dimensiunea tumorilor la mulți dintre pacienții tratați.

Peste jumătate dintre cei incluși în studiu au avut o reducere a tumorii de cel puțin 30%. Acest rezultat este semnificativ din punct de vedere clinic, chiar dacă tratamentul se află încă în fazele de început ale evaluării. Pentru pacienții care nu au răspuns la alte terapii, aceste rezultate sunt deosebit de importante.

În astfel de cancere, răspunsul la terapiile disponibile este adesea slab. De aceea, identificarea unor opțiuni noi de tratament este esențială, iar Mo-rez ar putea deveni una dintre aceste soluții.

O abordare diferită în tratarea cancerului

Mocertatug rezetecan face parte dintr-o clasă modernă de terapii numite conjugați anticorp-medicament (ADC). Acest tratament funcționează ca o „armă inteligentă” împotriva celulelor canceroase. Medicamentul combină un anticorp, care recunoaște o proteină specifică de pe suprafața celulelor tumorale, cu un agent citotoxic care distruge celulele bolnave.

Ținta acestui tratament este proteina B7-H4, prezentă în cantități mari pe celulele anumitor cancere ginecologice, dar foarte rar întâlnită în țesuturile sănătoase. Acest lucru face ca terapia să fie precisă și să afecteze mai puțin celulele sănătoase.

Anticorpul se leagă de proteina B7-H4 de pe celula tumorală, iar complexul este absorbit în interiorul acesteia. Odată ajuns în celulă, substanța activă este eliberată și acționează direct asupra tumorii. Astfel, efectul se concentrează pe celulele bolnave, cu impact redus asupra celor sănătoase.

Primele rezultate din testarea clinică

Tratamentul este evaluat în cadrul studiului clinic de fază I, BEHOLD-1, care a inclus 224 de pacienți. Scopul principal este de a verifica siguranța, tolerabilitatea și primele semne de eficiență ale medicamentului.

Pacienții primesc tratamentul intravenos la fiecare trei săptămâni. Studiul face parte dintr-un program mai amplu, care testează Mo-rez și în combinație cu alte terapii oncologice.

Rezultatele de până acum arată nu doar o activitate antitumorală clară, ci și un profil de siguranță considerat acceptabil pentru această categorie de medicamente. Efectele secundare pot fi gestionate eficient, ceea ce este foarte important pentru orice terapie nouă.

Ce reacții adverse au apărut până acum

Ca la orice tratament nou, au fost observate și efecte secundare. Cea mai frecventă reacție adversă a fost greața. Reacțiile adverse mai grave au fost în special de natură hematologică, ceea ce este frecvent la terapiile ADC.

Au existat și probleme pulmonare, dar acestea au fost rare și de intensitate ușoară sau moderată. Doar câțiva pacienți au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor adverse.

Ce se pregătește pentru viitor

Având în vedere rezultatele pozitive, compania farmaceutică britanică GlaxoSmithKline (GSK), care dezvoltă acest medicament, a anunțat următorii pași. Sunt planificate studii de fază III, mai ample și decisive pentru aprobarea tratamentului.

Studiile de fază III ar urma să înceapă în 2026 și vor evalua eficiența și siguranța tratamentului pe termen lung, la un număr mai mare de pacienți. Aceste studii vor analiza Mo-rez în mai multe linii terapeutice pentru cancerul ovarian și endometrial.

Datele preliminare arată că răspunsuri la tratament au apărut la pacienți cu niveluri diferite de B7-H4 pe celulele tumorale, ceea ce sugerează că această țintă ar putea fi utilă într-un spectru mai larg de cancere ginecologice decât se credea inițial.

Totuși, rămân întrebări deschise. De exemplu, nu se știe încă exact cât durează răspunsul la tratament, iar datele despre supraviețuire sunt incomplete și vor fi actualizate pe măsură ce studiul avansează.

Noi perspective pentru pacienți care așteaptă soluții

Deși suntem încă la început, rezultatele inițiale cu mocertatug rezetecan aduc speranță pacienților cu cancere ginecologice avansate și greu de tratat. Se confirmă că terapia țintită pe proteina B7-H4 este posibilă și poate aduce beneficii reale.

Faptul că medicamentul are un profil de siguranță gestionabil este un avantaj important, sugerând că ar putea fi folosit pe termen mai lung, dacă va fi nevoie. Trecerea la studii de fază III este un pas esențial pentru a valida aceste rezultate și pentru a aduce tratamentul mai aproape de pacienți.

Mo-rez ar putea deveni o opțiune nouă pentru pacienții cu cancer ovarian și endometrial rezistent. Continuarea cercetărilor în studii clinice avansate va fi esențială pentru a confirma aceste rezultate promițătoare și pentru a oferi noi șanse celor care au nevoie de tratamente eficiente.