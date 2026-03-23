Capitala Albaniei a fost, duminică seara, scena unor confruntări de o violență rară între forțele de ordine și mii de manifestanți. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere plecarea de la putere a premierului Edi Rama, pe fondul unor acuzații grave de corupție care vizează guvernul său.

De la protest la haos urban

Manifestația a degenerat rapid. Grupuri de protestatari au atacat clădirile guvernamentale și autospecialele poliției cu artificii și cocktailuri Molotov, transformând centrul orașului într-un veritabil câmp de luptă. Iar replica forțelor de ordine nu s-a lăsat așteptată. Polițiștii au intervenit în forță, folosind tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea furioasă. Din cauza incidentelor, un fum dens a acoperit zone extinse din centrul Tiranei, vizibilitatea fiind redusă dramatic și forțând retragerea temporară a participanților.

Puncte fierbinți în capitală

Situația a devenit critică în mai multe zone cheie. În perimetrul Moscheii Namazgjah, de pildă, au avut loc ciocniri directe între protestatari și polițiști, fiind lansate numeroase materiale pirotehnice care au escaladat tensiunile.

Nici sediul Guvernului nu a scăpat.

Și aici, protestatarii au aruncat cu obiecte contondente și artificii spre clădire, în timp ce cordoanele de jandarmi au încercat cu greu să respingă asaltul și să restabilească ordinea.

Miza politică a furiei din stradă

Dar de unde a pornit totul? Mitingul a fost organizat la apelul liderului opoziției, Sali Berisha, cu un scop clar: înlăturarea guvernului condus de Edi Rama. Protestatarii îl acuză pe premier, pe bune, că oferă protecție politică unei colege de partid suspectate de fapte de corupție. E drept că organizatorii (inclusiv Berisha) anunțaseră inițial un eveniment fără discursuri oficiale sau o scenă centrală. Numai ca absența unei structuri rigide pare să fi contribuit la o atmosferă imprevizibilă, care a culminat, în cele din urmă, cu actele de violență de pe străzile capitalei albaneze.