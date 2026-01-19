În 2026, siguranța copiilor în mașină rămâne o prioritate pentru orice familie. Acest top 10 scaune auto pentru copii cu isofix te ajută să alegi rapid modelul ideal, indiferent de buget. Am analizat modele variate, de la entry-level la premium, luând în calcul prețul, confortul și standardele de siguranță.

Selecția acoperă produse disponibile în România, cu prețuri între 349,99 lei și 1.079,99 lei. Am evaluat 10 modele în detaliu, ținând cont de experiența la montaj, siguranță, ergonomie, reglaje și raportul calitate-preț. Fiecare scaun a fost analizat pentru a-ți oferi o alegere informată, potrivită vârstei și nevoilor copilului tău.

1. Lorelli Ares Isofix i-Size rotativ 360° 40-150 cm green

Lorelli Ares i-Size se remarcă prin baza rotativă 360°, fiind foarte ușor de folosit în orice mașină compatibilă cu isofix. Este potrivit atât pentru nou-născuți (de la 40 cm) cât și pentru copii mari, până la 12 ani sau 36 kg. Oferă ancorare suplimentară pentru stabilitate și protecție sporită. Prețul de 1.029,99 lei îl plasează în zona mid-range, oferind valoare bună pentru familiile care doresc un singur scaun pentru toată perioada copilăriei.

2. Lorelli Aviator Isofix i-Size 0-12 ani 40-150 cm grey

Lorelli Aviator i-Size este alegerea editorului pentru 2026, fiind extrem de versatil și sigur. Poate fi folosit de la naștere până la 12 ani, având sistem isofix și ancoră antibasculare. Designul ergonomic și materialele de calitate asigură confort la drum lung. Prețul de 1.079,99 lei este justificat de durata lungă de utilizare și de ușurința în montaj, fiind o investiție excelentă pentru părinții care caută durabilitate.

3. Lorelli Phoenix i-Size Isofix rotativ 0-12 ani 40-150 cm green pine

Lorelli Phoenix i-Size cu isofix și funcție de rotire este potrivit pentru părinții care călătoresc des cu cei mici. Scaunul oferă poziționare rapidă și ergonomie excelentă încă de la naștere. Este certificat pentru copii până la 36 kg și 150 cm înălțime. Prețul de 1.079,99 lei reflectă funcționalități avansate precum baza rotativă și siguranța conform standardului i-Size.

4. Lorelli Aviator Isofix i-Size 0-12 ani 40-150 cm green

Acest model Lorelli Aviator i-Size, în variantă green, oferă aceleași beneficii ca modelul grey: potrivit de la 0 la 12 ani, cu fixare isofix și ancoră suplimentară. Materialele sunt rezistente, iar montajul se face ușor. La 1.079,99 lei, reprezintă o alegere sigură pentru familiile care doresc un scaun fiabil pe termen lung, cu protecție laterală avansată.

5. Lorelli Phoenix i-Size Isofix rotativ 0-12 ani 40-150 cm string

Modelul Phoenix i-Size în varianta string este una dintre cele mai accesibile opțiuni cu bază rotativă, la doar 809,99 lei. Permite folosirea de la naștere până la 12 ani, având aceleași caracteristici de siguranță și confort ca variantele mai scumpe. Este recomandat părinților care urmăresc un raport calitate-preț foarte bun, fără să sacrifice siguranța.

6. Lorelli Phoenix i-Size Isofix rotativ 0-12 ani 40-150 cm grey jasper

Lorelli Phoenix i-Size în varianta grey jasper oferă aceleași specificații ca modelul anterior, dar într-o culoare modernă. Este potrivit pentru familiile care doresc funcția de rotire la un preț competitiv (809,99 lei). Sistemul de ancorare isofix și rezistența materialelor îl fac potrivit pentru utilizare intensivă, de la bebeluși la copii mari.

7. Lorelli Nebula i-Size Isofix rotativ 0-12 ani 40-150 cm arctic

Lorelli Nebula i-Size cu isofix și bază rotativă se adresează părinților care caută un compromis între preț și funcționalitate. Costă 959,99 lei și acoperă toată plaja de vârstă 0-12 ani. Oferă confort sporit, protecție laterală și montaj rapid, fiind ideal pentru drumuri lungi și utilizare zilnică.

8. Lorelli Aviator Isofix i-Size 0-12 ani 40-150 cm black jasper

Varianta black jasper a modelului Lorelli Aviator i-Size oferă aceleași performanțe ca și versiunile grey sau green. Este un scaun de top, cu protecție excelentă și utilizare de la 0 la 12 ani. Prețul rămâne la 1.079,99 lei, iar designul modern îl face potrivit pentru orice tip de mașină. Recomandat părinților care vor să investească în siguranță și design.

9. Coccolle Eris isofix i-Size 100-150 cm greystone

Coccolle Eris este proiectat special pentru copiii mai mari (100-150 cm), fiind optim pentru tranziția către scaunele junior. Are o formă ergonomică și ranforsare suplimentară, fiind omologat conform standardului R129. Este unul dintre cele mai accesibile scaune cu isofix pentru această categorie, la 609,99 lei, și se remarcă prin confortul la drum lung.

10. Juju Safe Rider I-Size roșu-bordo

Juju Safe Rider i-Size este entry-level, cu preț de doar 349,99 lei, potrivit pentru bugete restrânse. Se montează cu centura în 3 puncte și poate fi folosit ca înălțător după 100 cm. Greutatea redusă și protecția laterală îl fac ideal pentru utilizare ocazională sau ca al doilea scaun în familie. Este o alegere practică pentru părinții care pun accent pe mobilitate.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Compatibilitate cu mașina: Verifică dacă mașina ta suportă sistemul isofix.

Verifică dacă mașina ta suportă sistemul isofix. Intervalul de vârstă și greutate: Alege un scaun potrivit pentru etapa de creștere a copilului tău.

Alege un scaun potrivit pentru etapa de creștere a copilului tău. Siguranță și omologare: Caută modele conforme standardului i-Size/R129.

Caută modele conforme standardului i-Size/R129. Funcții suplimentare: Rotirea 360° sau ancorarea suplimentară cresc confortul și siguranța.

Rotirea 360° sau ancorarea suplimentară cresc confortul și siguranța. Buget: Investește într-un model cu durată lungă de utilizare pentru a avea cel mai bun raport calitate-preț.

Întrebări frecvente

Ce este sistemul isofix?

Este un sistem de prindere rapidă și sigură a scaunului de mașină, fără a folosi centurile auto.

Este un sistem de prindere rapidă și sigură a scaunului de mașină, fără a folosi centurile auto. Pot folosi același scaun de la naștere până la 12 ani?

Da, majoritatea modelelor prezentate acoperă intervalul 40-150 cm (0-12 ani).

Da, majoritatea modelelor prezentate acoperă intervalul 40-150 cm (0-12 ani). Cât de importantă este funcția de rotire 360°?

Aceasta facilitează montarea copilului și schimbarea sensului de mers, crescând confortul pentru părinți.

Aceasta facilitează montarea copilului și schimbarea sensului de mers, crescând confortul pentru părinți. Cum verific dacă scaunul este omologat?

Caută mențiunea i-Size sau R129 pe eticheta produsului sau în descrierea oficială.