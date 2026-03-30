Alertă pe Autostrada A3, în zona localității Gruiu din județul Ilfov. Șoferul unei cisterne încărcate cu GPL a pierdut controlul volanului după explozia unei anvelope, iar mastodontul a distrus parapetul median și s-a răsturnat pe contrasens.

Pericol de explozie

Imediat după accident, în zonă au fost semnalate scurgeri de combustibil, ceea ce a ridicat un risc imens. Un pericol, pe bune. Forțele de ordine au intervenit cu mai multe echipaje pentru a securiza perimetrul și pentru a preveni o posibilă tragedie, având în vedere încărcătura extrem de periculoasă a cisternei.

Fără victime, dar cu pagube masive

Din fericire, primele informații de la fața locului arată că nu s-au înregistrat victime. Și totuși, imaginile sunt grăitoare. Autocisterna a făcut prăpăd în calea ei, lăsând în urmă un decor dezolant.

Pana la urma, cum stau lucrurile oficial?

Poziția Poliției Române

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a confirmat detaliile incidentului. Reprezentanții instituției au transmis că „în urma exploziei unei anvelope, o autocisternă a rămas imobilizată pe carosabil pe Autostrada A3 sensul București – Ploiești, la kilometrul 38, în zona localității Gruiu, județul Ilfov. Incidentul nu s-a soldat cu victime.”

Așadar, informația privind lipsa victimelor este confirmată oficial.

Trafic deviat pe zeci de kilometri

Iar pentru șoferii care tranzitează zona, veștile nu sunt deloc bune. V-ați gândit ce înseamnă blocarea completă a unei autostrăzi? Autoritățile au fost nevoite să ia măsuri drastice pentru a gestiona situația și a permite intervenția echipajelor.

Poliția a adăugat că „Traficul este oprit pentru verificări și în vederea extragerii autovehiculului, fiind deviată circulația între kilometrii 31 și 43 (nodurile rutiere Snagov – Potigrafu). Se estimează reluarea traficului pe A3 după ora 12.30”.

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