Clienții casnici pot compara ofertele de energie electrică în comparatorul ANRE înainte de a schimba furnizorul. O comparație apărută în presă pe 23 noiembrie 2026, între 1,76 și 1,20 lei pentru un kilowatt-oră (kWh), ar însemna 84 de lei mai puțin pe lună la un consum de 150 kWh, dacă ambele prețuri s-ar aplica aceleiași locuințe.

Diferența dintre tarife este de 0,56 lei/kWh. Înmulțită cu 150 kWh, dă 84 de lei pe lună și 1.008 lei în 12 luni, dacă prețurile și consumul rămân neschimbate. Suma de 1.220 de lei pe an prezentată în aceeași știre nu rezultă din aceste cifre.

Economia nu este garantată. Clientul trebuie să compare prețurile finale, cu taxele incluse, pentru aceeași zonă de distribuție și să verifice dacă oferta poate fi contractată în prezent.

Prețul de 1,20 lei apare și într-o ofertă care a expirat

O ofertă depusă în platforma de schimbare a furnizorului de EM POWER SRL indica 1,20 lei/kWh, cu TVA, pentru zona Distribuție Energie Electrică România și alimentare la medie tensiune. Oferta a fost valabilă numai între 1 și 30 iunie 2026. Prezența acelui preț în fișa din iunie nu înseamnă că poate fi obținut în noiembrie sau că se aplică oricărei locuințe.

Contractul din acea ofertă era pentru 12 luni și se prelungea automat dacă încetarea nu era anunțată cu 30 de zile înainte. Furnizorul cerea plata facturii în două zile, plata în avans pentru două luni și o scrisoare de garanție bancară de 10.000 de lei. Aceste condiții trebuie citite alături de prețul pe kWh.

Ce trebuie comparat înainte de semnare

Un client care plătește 1,76 lei/kWh poate folosi comparatorul autorității care reglementează piața energiei, ANRE, pentru a vedea ofertele disponibile pentru locul său de consum. Prețul afișat trebuie să includă toate taxele și să corespundă zonei în care se află locuința. Contează și durata contractului, termenul de plată, eventualul avans și condițiile în care prețul se poate modifica.

Fișa ofertei și contractul arată obligațiile care nu se văd dintr-un singur preț pe kWh. Pentru un contract pe perioadă determinată, cu preț fix, ANRE arată că poate exista un comision dacă este încheiat înainte de termen. Această posibilitate este diferită de costul schimbării furnizorului, care este gratuită.

Schimbarea furnizorului nu oprește curentul

Procedura explicată de ANRE începe cu alegerea ofertei și verificarea condițiilor de încetare a contractului actual. Pe factura de curent se găsesc datele locului de consum și codul care identifică punctul de măsurare. Pot fi cerute și informații despre consum sau facturi neachitate.

Clientul alege oferta și verifică prețul final și condițiile contractului.

Clientul încheie contractul cu noul furnizor.

Noul furnizor inițiază și derulează schimbarea.

ANRE precizează că schimbarea nu întrerupe alimentarea cu energie electrică. Etapa tehnică se desfășoară prin platforma dedicată în 24 de ore; contractul nou este cel care stabilește prețul și celelalte obligații ale clientului.