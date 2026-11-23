ANAF a pierdut definitiv procesul fiscal cu Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam, firmă înființată de grupul american Diamond Offshore Drilling și prezentă în România printr-o sucursală la București. Litigiul legat de explorarea gazelor din Neptun Deep are o miză de peste 400 de milioane de lei, potrivit relatării Profit.ro din 23 noiembrie 2026.

Decizia finală a Înaltei Curți datează din 6 mai 2026. Ea a păstrat anularea sumelor cerute de ANAF prin actele fiscale contestate. Miza procesului nu trebuie însă confundată cu bani despre care s-ar fi stabilit că au fost deja încasați și trebuie dați înapoi.

Cât a cerut ANAF firmei

În urma unui control încheiat la 19 octombrie 2021, ANAF a stabilit un impozit suplimentar de 144.141.362 de lei. Acesta privea venituri obținute din România de o firmă înregistrată în afara țării, pe care Fiscul le-a încadrat drept redevențe, adică plăți pentru folosirea unui bun sau a unui drept. Suma apare în raportul de control F-MC_201 și în decizia de impunere F-MC_318, ambele din aceeași zi.

Pe lângă impozitul principal, autoritățile au emis decizii pentru dobânzi și penalități de întârziere și de nedeclarare. Profit.ro indică o miză a procesului de peste 400 de milioane de lei, fără ca suma să fie împărțită, în hotărârea redată în dosar, pe fiecare dintre aceste obligații. Anularea actelor înseamnă că ANAF nu mai poate încasa sumele în baza acelor decizii.

Cum a ajuns procesul la decizia finală

Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam, sucursala București, a contestat actele fiscale în instanță în 2022. La 29 mai 2024, Curtea de Apel București a anulat atât impozitul principal de 144.141.362 de lei, cât și actele privind dobânzile și penalitățile. ANAF, Ministerul Finanțelor și Administrația Sectorului 4 au atacat hotărârea.

Înalta Curte le-a respins contestațiile la 6 mai 2026, astfel că anularea a rămas definitivă. Curtea de Apel acordase firmei 50.350 de lei pentru cheltuielile de judecată, iar Înalta Curte a obligat instituțiile care au făcut recurs să plătească încă 50.000 de lei. Cele două sume însumează 100.350 de lei, separat de obligațiile fiscale anulate.

Ce legătură are firma cu Neptun Deep

Firma a lucrat în largul Mării Negre cu platforma de foraj Ocean Endeavor între 2013 și 2016. În iunie 2013, OMV Petrom anunța că ea și ExxonMobil procuraseră platforma pentru reluarea forajului de explorare în Neptun Deep. Programul de foraj din zona de mare adâncime era condus atunci de compania locală a ExxonMobil.

Ocean Endeavor era deținută de Diamond Offshore Drilling și putea fora în ape adânci de până la 2.400 de metri, la o adâncime totală de foraj de până la 10.600 de metri, potrivit OMV Petrom. În 2024, Noble Corporation a cumpărat grupul Diamond Offshore. Hotărârea fiscală definitivă privește sucursala din București a firmei Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam.