Tragedie în Bihor doi morți după prăbușirea cu parapanta de la 100 de metri

O tragedie aviatică a avut loc luni seară în județul Bihor. Două persoane, un bărbat de 53 de ani și o tânără de 20 de ani, și-au pierdut viața după ce parapanta cu motor în care se aflau s-a prăbușit pe un câmp din localitatea Olosig, de la o înălțime de aproximativ 100 de metri.

Intervenție de urgență

Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 18:55. Imediat, la fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri de la Stația Săcueni, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD, alături de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. E drept că mobilizarea a fost impresionantă.

Numai că scena găsită de salvatori a fost una teribilă. „La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana.

Verdictul medicilor

Echipajele SMURD și SAJ au început imediat manevrele de resuscitare pentru ambele victime. S-a luptat pentru viața lor minute în șir.

Dar, din păcate, fără succes.

„Din nefericire, a fost declarat decesul ambelor victime”, a anunțat sec purtătoarea de cuvânt a ISU Bihor, lt. col. Camelia Roșca.

Cine erau victimele

Poliția a reușit să identifice rapid cele două persoane. Comisarul șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a Poliției Bihor, a precizat că persoanele decedate au fost „identificate ca fiind un bărbat, de 53 de ani, din municipiul Marghita, județul Bihor și o femeie, de 20 de ani, din comuna Chișlaz, județul Bihor”. Bărbatul era pilotul parapantei, iar tânăra era pasageră.

V-ați întrebat vreodată ce poate duce la o asemenea nenorocire? O defecțiune tehnică, o eroare de pilotaj sau poate o rafală de vânt neașteptată?

Anchetă în desfășurare

Acum, anchetatorii încearcă să refacă filmul evenimentelor. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Județean al Poliției Transporturi Bihor, care lucrează sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Miza este uriașă: stabilirea cauzelor exacte ale prăbușirii.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Județean al Poliției Transporturi Bihor sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor producerii tragicului eveniment”, a transmis Poliția. Cauza exactă a decesului celor două persoane (dincolo de impactul clar) urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei.