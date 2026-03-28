Doi tineri români, soț și soție de doar câteva luni, au pierit într-un accident cumplit pe o șosea de lângă Girona, Spania. TIR-ul condus de bărbatul de 34 de ani s-a izbit violent de un alt camion oprit pe marginea drumului, cabina fiind cuprinsă de flăcări aproape instantaneu.

Impact devastator lângă Girona

Imaginile surprinse imediat după impact arată amploarea dezastrului. Cabina TIR-ului în care se aflau Ionuț, de 34 de ani, și Mădălina, de 28 de ani, a fost înghițită de flăcări uriașe. Fumul negru, dens, se ridica deasupra orașului Girona și era vizibil de la kilometri depărtare. Incendiul a fost atât de puternic încât s-a extins și la vegetația uscată de pe marginea șoselei, pârjolind o jumătate de hectar.

Tragedia s-a produs pe drumul de mare viteză C-25.

Principala ipoteză – neatenția la volan

Dar cum s-a putut întâmpla așa ceva? Anchetatorii au deja o pistă principală, bazată pe primele cercetări de la fața locului. Lipsa urmelor de frânare este un indiciu cheie. Poliția catalană pare să fi conturat deja filmul evenimentelor.

„Poliția din Catalonia, care anchetează acest accident rutier, pare să fi ajuns la concluzia că neatenția șoferului român a provocat accidentul. Un camion era oprit pe partea dreaptă a șoselei, fiind defect și așteptând depanarea, iar șoferul celui de-al doilea camion nu a fost atent. Este posibil să se fi uitat la telefon sau să fi fost ocupat cu altceva, de vreme ce nu au existat urme de frânare. Camionul în care se aflau cei doi români a intrat din plin în cel staționat. Cel mai probabil, cei doi români au murit pe loc, iar ulterior au fost complet calcinați de incendiul provocat”, a declarat Ciprian Bălţoiu, corespondent.

Un vis spulberat prea devreme

Ionuț și Mădălina plecaseră din Dâmbovița în străinătate pentru a-și face un rost în viață. Se căsătoriseră în toamnă și, pe lângă legătura de suflet, erau și colegi. Conduceau pe rând camionul care, până la urmă, le-a devenit mormânt. Șoferul celuilalt camion (cel staționat din cauza problemelor tehnice) a ajuns la spital, e drept, dar medicii spun că este în afara oricărui pericol.

În urma accidentului, traficul în zonă a fost blocat ore în șir, formându-se cozi lungi de kilometri.

O clipă de neatenție a fost fatală.

Sute de mii de șoferi români pe șoselele Europei

Iar povestea lor tragică aduce aminte de o realitate mai largă. Între trei și patru sute de mii de șoferi români de camion lucrează în prezent în Europa, angajați la firme din țări precum Germania, Olanda, Belgia, Spania sau Italia.

România este, de fapt, una dintre cele mai importante surse de șoferi profesioniști din întreaga Uniune Europeană.