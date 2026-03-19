Un remorcher cu cinci marinari la bord s-a scufundat miercuri în Portul Midia, declanșând o vastă operațiune de salvare. Bilanțul provizoriu este tragic: două persoane au decedat, iar alte trei sunt încă date dispărute. Joi dimineață, căutările au fost reluate în speranța găsirii supraviețuitorilor.

Operațiune contra-cronometru la 26 de metri adâncime

Echipele de salvare au revenit în zona accidentului la primele ore ale dimineții. Coordonarea este asigurată de Autoritatea Navală Română, care a confirmat oficial reluarea operațiunilor. „În această dimineață, sub coordonarea Autorității Navale Române, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), au fost reluate căutările în cazul marinarilor dispăruți în urma accidentului produs ieri, când remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul manevrei de legare la SPM (terminalul de larg al Midia Marine Terminal),” a transmis instituția.

Scafandrii Forțelor Navale Române coboară la o adâncime de aproximativ 26 de metri pentru a inspecta epava și zona înconjurătoare. Iar în sprijinul lor acționează și ambarcațiunea ARTEMIS, aparținând ARSVOM. Dar ce șanse mai sunt, pe bune, după atâtea ore?

Căpitanul, un fost fotbalist la Steaua și Farul

Tragedia este cu atât mai mare cu cât una dintre victimele confirmate este o figură cunoscută în lumea sportului. Este vorba despre căpitanul navei, Sorin Tufan, un fost fotbalist care a jucat în trecut pentru echipe precum Farul și Steaua. Trupul său neînsuflețit a fost recuperat de scafandri miercuri seară, în jurul orei 19:00.

Un alt marinar fusese recuperat imediat după producerea accidentului. Echipajele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, fără succes.

Detalii tehnice despre remorcherul scufundat

Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, nu era o navă veche. Construit în anul 2006, acesta avea caracteristici tehnice solide. Nava măsura 26,09 metri în lungime și 7,94 metri în lățime, având un pescaj maxim de 3,85 metri. Motorul său dezvolta o putere considerabilă de 2610 kW, echivalentul a 3500 de cai putere.

Speranțele se sting cu fiecare oră.

Numai că, în ciuda dotărilor, ceva a mers teribil de prost în timpul unei manevre de rutină, iar nava s-a răsturnat și s-a scufundat rapid.

Ancheta, preluată de Parchet

Dincolo de operațiunile de căutare, a fost demarată și o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului competent. Anchetatorii vor trebui să stabilească setul de cauze și împrejurări care au condus la acest eveniment tragic din Portul Midia.