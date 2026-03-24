O premieră medicală la Arad oferă o nouă speranță pacienților cu Parkinson în stadiu avansat. Un bărbat de 68 de ani, diagnosticat de un deceniu, a beneficiat de un tratament inovator care i-a redus imobilitatea cu peste 80%, medicația fiind administrată acum printr-un dispozitiv special, direct în intestinul subțire.

Premieră la Spitalul Județean Arad

Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții Spitalului Județean Arad, care au confirmat implementarea unei noi terapii pentru formele severe ale bolii. „Echipa medicală a Secţiei Clinice Neurologie asigură un nou tip de tratament pentru pacienţii cu Boala Parkinson în stadiu avansat! Anul trecut, în cadrul secţiei, s-a implementat tratamentul asistat de dispozitiv (destinat pacienţilor cu o altă formă de boală Parkinson), iar în urmă cu cinci zile, un pacient de 68 de ani diagnosticat cu o formă avansată a acestei boli a început să urmeze tratamentul cu ajutorul unui nou dispozitiv – Duodopa – prin intermediul căruia medicaţia este administrată direct în intestinul subţire, pentru o acţiune mai eficientă asupra simptomelor bolii”, au transmis oficialii spitalului.

Un deceniu de luptă cu boala

Pacientul, cu un istoric de peste zece ani de luptă cu Parkinson, ajunsese într-un punct critic. Simptomele îi limitau drastic independența. Deși urma o schemă de tratament oral, evoluția bolii îi afecta sever activitățile zilnice, precum mersul sau chiar hrănirea. V-ați putea imagina cum e să nu vă mai puteți controla propriul corp, chiar și pentru cele mai simple sarcini?

Dar situația lui stătea pe punctul de a se schimba radical.

Cum funcționează dispozitivul Duodopa

Soluția a venit de la medicul curant al pacientului, dr. Constantin Covăsală, șeful Secției Clinice Neurologie. Acesta a explicat de ce era necesară o abordare diferită. „Am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru pacient constă în implementarea unei terapii de înaltă precizie, terapie pentru care, până acum arădenii erau trimişi la Timişoara. Spre deosebire de tablete, care sunt absorbite neuniform din stomac, dispozitivul Duodopa utilizează o pompă portabilă programabilă care administrează medicamentul sub formă de gel, direct în intestinul subţire.”

Rezultatele sunt, pe bune, spectaculoase.

Iar medicul a confirmat îmbunătățirea rapidă: „La doar câteva zile de la montarea pompei, pacientul a prezentat o îmbunătăţire spectaculoasă. Imobilitatea a fost ameliorată cu peste 80%, permiţându-i acestuia să îşi recapete controlul asupra propriului corp”.

O intervenție de echipă

Procedura de fixare a dispozitivului a fost realizată printr-o intervenție minim invazivă, cunoscută sub numele de gastrostomie endoscopică percutană. Succesul operațiunii a fost asigurat de o echipă medicală multidisciplinară. Din aceasta au făcut parte dr. Oana Koppandi, medic specialist gastroenterolog, dr. Dan Goldiș, medic primar chirurgie generală, și dr. Cristian Nicolescu, medic primar anestezie și terapie intensivă.

E drept că implementarea acestei proceduri la Arad înseamnă un pas uriaș pentru pacienții din regiune. Aceștia nu mai sunt nevoiți să facă drumuri la Timișoara pentru a beneficia de terapii de vârf. Iar decizia spitalului de a aduce astfel de tehnologii (anul trecut fiind implementat un alt tratament asistat de dispozitiv) arată o direcție clară spre modernizare și oferirea de soluții medicale avansate la nivel local.