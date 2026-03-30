Trei picturi semnate de maeștrii francezi Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne și Henri Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, conform unui anunț făcut luni de poliție. Valoarea totală a operelor este estimată la 10 milioane de dolari, iar întreaga operațiune a hoților a durat, incredibil, sub trei minute.

Lovitură de maestru în mai puțin de trei minute

Furtul a avut loc la Fondazione Magnani Rocca, o instituție situată la periferia orașului Parma. Totul s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 martie, potrivit comunicatului emis de poliția Carabinieri.

Mai puțin de trei minute.

Acesta a fost timpul de care au avut nevoie autorii pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Pe bune, hoții au spart intrarea principală a clădirii, au luat tablourile și au dispărut fără urmă, lăsând în urmă un sistem de securitate depășit de situație.

Ce opere de artă au dispărut

Iar lista operelor furate este una de-a dreptul impresionantă. Poliția a confirmat că este vorba despre „Tasse et Plat de Cerises” (Ceașcă și farfurie cu cireșe) de Cezanne, „Les Poissons” (Peștele) de Renoir și celebra „Odalisca pe terasă” de Henri Matisse. Toate sunt piese de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul cultural.

O pagubă de milioane

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 10 milioane de dolari. Numai că postul public italian de televiziune Rai a avansat o cifră chiar mai specifică, relatând că paguba se ridică la 9 milioane de euro, echivalentul a 10,34 milioane de dolari. E drept că această sumă nu a fost confirmată oficial de către Carabinieri, care continuă ancheta.

Dar cine ar putea plasa pe piața neagră asemenea capodopere fără a fi depistat?

Un muzeu cu o colecție impresionantă

Fondazione Magnani Rocca, ținta acestui jaf spectaculos, nu este un muzeu oarecare. Acesta găzduiește o colecție privată de excepție, compilată de-a lungul vieții de regretatul critic muzical și muzicolog Luigi Magnani. Dincolo de operele furate, colecția permanentă a fundației (o adevărată comoară culturală) include lucrări semnate de nume uriașe ale artei mondiale. Printre acestea se numără Titian, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens și Giorgio Morandi.