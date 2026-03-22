Agențiile de informații din întreaga lume, de la CIA la Mossad, au stat cu ochii pe Iran vinerea trecută, în timpul sărbătorii Nowruz. Așteptau un semn de la noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, numit în funcție pe 9 martie. Semnul nu a venit, adâncind un mister care durează de trei săptămâni: cine conduce, pe bune, Teheranul?

Tăcere asurzitoare la Teheran

Tradiția cerea ca noul lider să țină un discurs de Anul Nou iranian, la fel cum făcea tatăl său. Numai ca atunci când sărbătoarea a trecut, Mojtaba a emis doar o declarație scrisă pe Telegram. Imediat, speculațiile privind starea sa fizică și locul în care se află s-au intensificat.

Nu e deloc surprinzător că a rămas în umbră. De când tatăl său a fost ucis, Israelul a arătat clar că Mojtaba este acum în fruntea listei sale de ținte. Ba chiar Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul care i-a ucis tatăl. Dar, după trei săptămâni fără măcar o declarație video înregistrată, tăcerea lui Mojtaba devine din ce în ce mai puternică.

Cine dă, de fapt, ordinele?

V-ați gândit vreodată cum arată un vid de putere la acest nivel? Serviciile secrete americane și israeliene dețin informații care sugerează că Mojtaba este încă în viață. De exemplu, există dovezi că unii oficiali iranieni au încercat să programeze întâlniri față în față cu el, însă fără succes din cauza unor motive de securitate.

Incertitudinea a ieșit la iveală în timpul mai multor briefing-uri de informații ale președintelui Trump, a cărui echipă de securitate națională încă evaluează cine este la conducere la Teheran. „Nu avem nicio dovadă că el este de fapt cel care dă ordinele”, a declarat un înalt oficial israelian. Un oficial american a completat tabloul: „Este extrem de ciudat. Nu credem că iranienii ar fi depus toate eforturile pentru a alege un om mort drept lider suprem, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el preia conducerea”.

O situație fără precedent.

Lideri vânați și fotografii suspecte

Până de curând, serviciile de informații îl identificaseră pe șeful securității, Ali Larijani, drept lider de facto al Iranului. Asta până când Israelul l-a asasinat marțea trecută, adâncind criza. Președintele Trump a comentat situația în stilul său caracteristic: „Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”.

Oficialii israelieni susțin că liderii de rang înalt ai Iranului operează acum ca niște fugari, mutându-se constant între adăposturi și evitând comunicațiile digitale. Deși canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris de Nowruz, alături de câteva fotografii, un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă pozele sunt recente. Același oficial a adăugat: „Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de ocazie și de tradiție”. Apoi a concluzionat sec: „Este un semnal de alarmă important.”

Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv (un centru de analiză respectat), oferă o perspectivă nuanțată. El a remarcat că nu există dovezi că Mojtaba nu ar fi în viață, dar rănile și securitatea precară îi pot afecta capacitatea de a conduce. „În circumstanțele excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm ca el să apară în public și este posibil ca accidentarea sa să nu-i permită nici măcar să publice o înregistrare video pentru a nu expune publicului gravitatea stării sale”, a explicat Zimmt.

Garda Revoluționară preia controlul

Într-o audiere clasificată de joi, directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au informat Congresul SUA că regimul iranian se confruntă cu o „criză profundă de comandă și control”, dar fără semne de colaps iminent.

Și totuși, cineva trebuie să conducă. Doi înalți oficiali israelieni susțin că vidul de putere este umplut în principal de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Ascensiunea lui Mojtaba s-a datorat tocmai legăturilor sale strânse cu IRGC, o entitate cu influență uriașă în economie, politică și securitate. Un oficial arab de rang înalt a fost mult mai direct: „IRGC preia controlul asupra Iranului și sunt nebuni. Sunt extrem de ideologici și sunt gata să moară și să se întâlnească cu Khamenei Senior.”

Israelul a declarat deschis că unul dintre obiectivele sale este schimbarea de regim. „Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a afirmat un înalt oficial israelian. E drept că unii critici ai războiului avertizează că eliminarea vechii gărzi nu face decât să deschidă calea pentru lideri și mai intransigenți, exact ca Mojtaba.