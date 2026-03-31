Donald Trump a lansat un atac direct și neașteptat la adresa Franței, acuzând statul european de lipsă de cooperare într-un moment critic. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, fostul președinte american a transmis un mesaj care lasă puțin loc de interpretare și anunță consecințe.

Avertisment direct pe Truth Social

Fără ocolișuri, Trump a detaliat nemulțumirile la adresa Parisului, legându-le de operațiuni militare sensibile în Orientul Mijlociu. Mesajul său, publicat integral, este un rechizitoriu dur la adresa unui aliat tradițional al Statelor Unite.

„Franța nu a permis avioanelor încărcate cu provizii militare care se îndreptau spre Israel să zboare peste teritoriul francez. Franța a fost FOARTE NEAJUTĂTOARE în ceea ce privește „Măcelarul Iranului”, care a fost eliminat cu succes! SUA ÎȘI VA AMINTI!!! Președintele DJT”, a scris acesta.

Mesajul este clar.

Acuzațiile vizează atât un refuz logistic concret, cât și o lipsă de sprijin într-o operațiune pe care administrația americană o consideră un succes.

NATO, un tigru de hârtie?

Dar ieșirea lui Trump nu este un incident izolat. Ea se înscrie într-un cor de critici tot mai vocale la adresa partenerilor din NATO. La doar câteva ore distanță, secretarul de stat Marco Rubio a turnat și mai mult gaz pe foc, afirmând că SUA ar putea fi nevoită să își reevalueze relația cu Alianța Nord-Atlantică după încheierea războiului din Iran. V-ați fi așteptat la o asemenea declarație din partea șefului diplomației americane?

Rubio a atacat direct membrii NATO pentru că au refuzat accesul la baze militare. E drept că nemulțumirea sa se aliniază perfect cu criticile anterioare ale lui Donald Trump, care nu s-a sfiit să numească partenerii din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord drept „lași” și alianța în sine un „tigru de hârtie”.

Relații reevaluate după conflict

Și lucrurile par să meargă și mai departe de simple declarații. Secretarul de stat a sugerat că Statele Unite ar putea fi nevoite să își reevalueze complet relația cu NATO odată ce conflictul din Iran se va încheia. O declarație de o gravitate majoră (venită chiar din partea șefului diplomației americane) care pune sub semnul întrebării viitorul celei mai puternice alianțe militare din istorie.

Până la urmă, cum altfel să interpretezi o astfel de poziție? Această reevaluare este justificată de ceea ce Rubio a numit o lipsă de sprijin din partea aliaților în timpul conflictului din Orientul Mijlociu, pe care a descris-o drept „foarte dezamăgitoare”.