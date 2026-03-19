Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului South Pars după atacul din Qatar

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Iranului, declarând că Statele Unite vor distruge complet uriașul zăcământ de gaze South Pars. Condiția este ca Teheranul să atace din nou o instalație vitală de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar.

Avertisment direct de la Casa Albă

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a confirmat mai întâi că Israelul a fost cel care a lovit zăcământul iranian South Pars. Liderul american a insistat însă că Washingtonul „nu a avut nicio implicare” în acea operațiune. Până la urmă, lucrurile au escaladat rapid.

Mesajul a continuat pe un ton amenințător, fără echivoc. „Israelul nu va mai ataca acest zăcământ extrem de valoros, cu excepția situației în care Iranul comite imprudența de a lovi Qatarul, o țară complet nevinovată. Într-un asemenea scenariu, Statele Unite, cu sau fără sprijinul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ South Pars, cu o forță pe care Iranul nu a mai experimentat-o niciodată”, a scris Trump.

Qatarul, sub o nouă ploaie de rachete

Dar se pare că avertismentul nu a fost suficient. Joi, oficialii din Qatar au anunțat că noi rachete balistice lansate din Iran au vizat zona industrială Ras Laffan, provocând daune suplimentare instalației de GNL deja afectate cu o zi înainte.

„Statul Qatar a fost vizat de rachete balistice lansate din Iran, care au lovit orașul industrial Ras Laffan și au provocat pagube”, a transmis Ministerul Apărării pe platforma X. La scurt timp, televiziunea de stat iraniană a confirmat pe Telegram că rafinăria din Ras Laffan „a fost lovită din nou și arde”.

Compania națională QatarEnergy a raportat incendii și „daune considerabile” înregistrate joi dimineață, pe 19 martie. E drept că autoritățile au precizat că două dintre cele trei incendii au fost stinse și că nu s-au înregistrat victime.

Un conflict cu mize energetice globale

Situația a escaladat rapid.

Iar tensiunile nu sunt noi. Iranul amenințase și în trecut că va lovi infrastructura energetică din Golf, ca răspuns la atacurile aeriene israeliene și americane asupra unor instalații proprii. V-ați gândit ce ar însemna pentru prețul gazelor o întrerupere a livrărilor din Qatar? Contextul este exploziv, mai ales că Qatarul este al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume (imediat după Statele Unite), ceea ce amplifică îngrijorările privind impactul acestor atacuri la nivel regional și, fireste, global.