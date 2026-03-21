Trump anunță retragerea treptată din Iran și pasează paza Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat că SUA iau în considerare o „reducere treptată” a operațiunilor militare împotriva Iranului. El a subliniat însă că securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transportul mondial de petrol, trebuie să devină responsabilitatea altor state. Numai ca, în paralel, presa americană scrie că Washingtonul pregătește scenarii detaliate pentru o posibilă desfășurare de trupe terestre, ceea ce ar însemna o escaladare majoră a conflictului.

Responsabilitate pasată aliaților

Trump a adoptat un ton extrem de ferm în privința rolului Americii în protejarea rutei strategice. El a transmis fără echivoc că responsabilitatea nu mai trebuie să cadă pe umerii Washingtonului. „Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită și supravegheată, după cum este necesar, de alte națiuni care o folosesc – Statele Unite nu o fac!”, a afirmat președintele. A adăugat că America ar putea interveni doar la nevoie.

„Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste țări în eforturile lor de a construi Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului este eradicată”, a continuat liderul de la Casa Albă. Și, ca să fie clar pentru toată lumea, Trump a minimizat dificultatea misiunii pentru alte state. Pe bune? Hai sa vedem ce a zis: „Important este că va fi o operațiune militară ușoară pentru ei”.

Tensiuni regionale în creștere

În acest timp, conflictul se extinde. În cursul nopții, Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Teheranului și Beirutului, în timp ce Arabia Saudită și Kuweitul au anunțat că au interceptat drone și rachete. Marea Britanie a aprobat, si, utilizarea bazelor sale pentru ca SUA să poată lansa atacuri asupra unor obiective iraniene legate de Strâmtoarea Ormuz.

Dar Trump a criticat decizia Londrei, spunând că aceasta a venit „foarte târziu”. Reacția Teheranului nu a întârziat. Ministrul de externe al Iranului l-a acuzat direct pe premierul britanic Keir Starmer că „pune în pericol viețile britanicilor”, avertizând că „Iranul își va exercita dreptul la autoapărare”.

O schimbare de ton la Washington

V-ați fi așteptat la o asemenea schimbare de la Casa Albă? Declarațiile lui Trump marchează o modificare radicală de poziție. Dacă anterior susținea că America va securiza Strâmtoarea Ormuz „într-un fel sau altul”, fără sprijin extern, acum liderul american cere implicarea directă a altor state, inclusiv aliați precum Japonia și Coreea de Sud. Ba chiar a criticat unele țări, pe care le-a numit „lașe” pentru că ezită să intervină.

Lucrurile stau însă mai complicat, deoarece orice perturbare în Strâmtoarea Ormuz (punct strategic prin care trece o mare parte din petrolul mondial) afectează direct prețurile la pompă la nivel global.

De la o benzinărie din Washington până la una din Tokyo.

Pe măsură ce conflictul se apropie de a patra săptămână, situația din Golful Persic este descrisă ca fiind „în pragul” unei escaladări majore. Iar pentru a limita efectele asupra prețurilor energiei, SUA au anunțat că vor ridica temporar sancțiunile asupra petrolului iranian blocat pe mare.