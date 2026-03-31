Donald Trump lansează o provocare directă aliaţilor europeni, pe care îi acuză că nu oferă sprijin în conflictul cu Iranul. Președintele american ia în calcul încheierea conflictului fără redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul unei rupturi totale cu marile puteri europene, după ce un petrolier kuweitian a fost lovit de o dronă în portul Dubai.

Ruptură totală între aliați

Tensiunile dintre Washington și capitalele europene au atins un punct critic. După săptămâni la rând în care a cerut ajutor, Donald Trump a trecut la o nouă abordare, una a amenințărilor directe. „Adunaţi-vă cu întârziere curajul, mergeţi în strâmtoare şi pur şi simplu luaţi-l. Va trebui să începeţi să învăţaţi să luptaţi pentru voi, Statele Unite nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu aţi fost acolo pentru noi.”

Dar cum s-a ajuns aici? aliaţii europeni se ţin departe de război. Spania, Italia şi Franţa nu au permis avioanelor americane să le tranziteze spaţiul aerian, în timp ce Polonia a refuzat să-şi trimită bateriile de rachete Patriot în ţările arabe atacate de Iran. Iar secretarul de stat american, Marco Rubio, a pus punctul pe i: „Dacă NATO înseamnă doar ca noi să apărăm Europa atunci când este atacată, iar ei să ne refuze dreptul de a folosi bazele militare când avem nevoie de ele, atunci nu este un aranjament prea bun. Este dificil să rămânem într-un astfel de aranjament”.

SUA escaladează conflictul

Numai că Statele Unite nu par să aştepte un răspuns favorabil din Europa. În timpul nopţii, depozitele iraniene de muniţii au fost aruncate în aer, iar avertismentul a venit chiar de la secretarul american al Războiului, Pete Hegseth. Acesta a subliniat că lucrurile nu se vor opri aici.

„Zilele următoare vor fi decisive. Iranul ştie asta şi nu poate face nimic în privinţa asta din punct de vedere militar”, a declarat Hegseth.

Tensiunea este maximă.

Scenariul invaziei terestre

Dincolo de atacurile aeriene, şeful Pentagonului nu a exclus nici varianta unui asalt la sol. Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a detaliat acest scenariu (unul care ar schimba complet dinamica din regiune), o mobilizare impresionantă de forțe.

„Așteptăm un desant major care ar schimba soarta războiului și într-un fel bun și într-un fel rău. 10.000 de militari americani din brigăzi aeropurtate de parașutiști, oameni care au experiențe și vin din California, din Carolina de Sud, și care au antrenamentele cele mai interesante din lume în această privință. Ei pot ateriza de pe-o zi pe alta, de la o oră la alta, în Iran”, a explicat Hurezeanu.

Răspunsul sfidător al Iranului

Și, cum era de așteptat, răspunsul Teheranului nu s-a lăsat prea mult așteptat. Replica a venit direct de la vicepreşedintele republicii islamice, care a transmis un mesaj fără echivoc către Casa Albă, vizând direct potențiala invazie a trupelor americane. „Trump poate decide să trimită trupe la Kharg, dar aducerea lor înapoi nu mai este decizia lui, pentru că nimeni nu se întoarce acasă din iad.”