Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nou punct critic. Președintele american Donald Trump a confirmat existența unor negocieri directe cu Teheranul, dar a lansat simultan un ultimatum și amenințări fără precedent, în timp ce prețul petrolului a explodat la 116 dolari barilul.

Pentagonul pregătește invazia

Pe masa lui Donald Trump se află deja mai multe scenarii de război, inclusiv o invazie terestră propusă de Pentagon. Statele Unite au în prezent 50.000 de soldați în regiune, cu 10.000 mai mult decât în mod obișnuit, sprijiniți de portavioanele Abraham Lincoln și Gerald Ford. „Avem o mulţime de nave în regiune şi nu avem nevoie de toate, datorită puterii noastre”, a declarat Donald Trump.

Principala țintă a unei eventuale debarcări ar fi insula Kharg. E drept că de aici pleacă 90% din exporturile de petrol ale Iranului, o resursă pe care liderul de la Casa Albă a sugerat că ar prefera să o preia.

Negocieri cu pistolul la tâmplă

Numai că, în paralel cu zăngănitul armelor, se poartă și discuții. Sau cel puțin așa susține președintele american, care oferă o perspectivă cel puțin bizară asupra diplomației. „Chiar prevăd un acord cu Iranul. Şi asta curând. Negociem cu ei atât direct cât şi indirect. Avem emisari, dar discutăm şi direct. Ne descurcăm extrem de bine în aceste negocieri, dar cu Iranul nu știi niciodată, pentru că negociem cu ei și apoi mereu trebuie să-i aruncăm în aer”, a adăugat Trump.

V-ați fi așteptat la o asemenea declarație? Administrația de la Teheran neagă însă orice negociere cu Statele Unite și respinge planul în 15 puncte propus de americani, considerându-l nerealist. Replica lor este la fel de dură. „Comandanții și soldații americani vor deveni o mâncare bună pentru rechinii din Golful Persic”, a transmis Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene.

Prețul petrolului explodează la 116 dolari

Situația globală devine dramatică, iar efectele economice sunt deja vizibile. Prețul barilului de petrol a atins azi cotația de 116 dolari, a doua cea mai mare de la începutul crizei. În Europa au apărut deja proteste, șoferii de camioane și autocare din Paris mergând cu viteza melcului pe șoseaua de centură pentru a cere ajutorul statului. „Toate preţurile vor creşte – anvelope, piese de schimb, motorină”, a precizat un șofer francez.

Îngrijorarea este maximă la nivel mondial. Președintele Egiptului, Abdel-Fattah el-Sisi, l-a implorat pe liderul american să oprească escaladarea. „Îi spun preşedintelui Trump: nimeni nu poate opri războiul din regiunea noastră din Golf în afară de dumneavoastră. Vă rog, domnule preşedinte, vă rog!”, a subliniat el-Sisi (o referire la teama că prețul ar putea atinge 200 de dolari).

Rachetă doborâtă de NATO și bombardamente israeliene

Iar tensiunile militare nu se opresc la declarații. Chiar astăzi, sistemul de apărare antiaeriană al NATO a doborât o rachetă iraniană care a pătruns în spațiul aerian al Turciei, un stat membru al Alianței.

În același timp, Israelul a continuat bombardamentele. Forțele aeriene israeliene au distrus o instalație petrochimică în Tabriz și mai multe depozite și situri de dezvoltare a rachetelor din zona Teheranului. Operațiunile s-au extins și în Liban, unde armata israeliană a bombardat din nou regiunea sudică.

Un soldat din trupele ONU de menținere a păcii a fost ucis.

Pe fondul acestor atacuri, premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că va extinde operațiunile militare și va mări zona tampon ocupată în prezent de militarii statului evreu.