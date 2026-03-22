Robert Mueller, fostul director al FBI și procurorul special care a condus ancheta privind interferența Rusiei în alegerile americane din 2016, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Vestea, anunțată de familia sa, a provocat o reacție de o duritate extremă din partea fostului președinte Donald Trump, a cărui administrație a fost marcată de investigația condusă de Mueller.

Reacția șocantă a lui Trump

La scurt timp după anunțul decesului, Donald Trump a publicat un mesaj tranșant pe rețeaua sa socială, Truth Social. Fără ocolișuri, fostul lider de la Casa Albă și-a exprimat satisfacția. Dar amploarea declarației a surprins pe toată lumea.

„Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt încântat că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovaţi”, a scris Trump. Mesajul confirmă animozitatea profundă dintre cei doi, o tensiune care a definit primii ani ai mandatului prezidențial al miliardarului republican.

Cine a fost Robert Mueller

Dincolo de celebra anchetă, cariera lui Robert Mueller este una impresionantă. A condus Biroul Federal de Investigații (FBI) între anii 2001 și 2013, preluând funcția cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. E drept că mulți îi atribuie meritul de a fi transformat FBI-ul dintr-o agenție clasică într-una modernă, perfect adaptată pentru combaterea terorismului.

O transformare absolut necesară.

Cunoscut ca o persoană taciturnă și discretă, Mueller și-a construit o reputație de profesionist riguros de-a lungul deceniilor petrecute în serviciul public.

Ancheta care a zguduit America

Iar notorietatea sa globală a explodat în 2017, când a fost numit procuror special pentru a superviza investigația privind o posibilă complicitate între Moscova și echipa de campanie a lui Donald Trump în alegerile din 2016. Timp de aproape doi ani, Mueller și echipa sa au lucrat în cel mai mare secret (o raritate pentru Washington), prezentându-și concluziile în aprilie 2019.

V-ați gândit vreodată ce presiune implică o astfel de anchetă?

Raportul final, un dosar de peste 400 de pagini, a descris în detaliu eforturile Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump să câștige alegerile. Numai că, în ciuda acestor eforturi, concluzia a fost una nuanțată. Mueller a precizat că nu a găsit probe suficiente pentru a demonstra existența unui complot direct între Moscova și echipa de campanie a miliardarului republican, lăsând multe întrebări fără un răspuns definitiv.