Trump îi cere lui Netanyahu să oprească atacurile. Qatar reduce producția de gaz cu 17%

Președintele american Donald Trump a dezvăluit că i-a cerut direct premierului israelian Benjamin Netanyahu să înceteze atacurile asupra instalațiilor de petrol și gaze din Iran. Discuția a avut loc într-un context regional exploziv. „I-am spus: nu face asta”, a declarat Trump, adăugând cu încredere: „Și nu va face asta”.

O coordonare cu semne de întrebare

Afirmațiile vin în contextul în care, anterior, Trump a susținut că Statele Unite „nu au știut nimic” despre un atac israelian asupra unor instalații iraniene din câmpul gazifer South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Numai ca lucrurile stau puțin diferit, conform unor surse din presa americană. Potrivit acestora, Israelul a efectuat atacul în coordonare cu SUA, ceea ce contrazice direct declarația președintelui.

Ba chiar, o sursă americană a confirmat că Washingtonul era „la curent” cu operațiunea. În timpul unei întâlniri în Biroul Oval, Trump a încercat să clarifice natura relației cu Israelul, spunând că cele două țări sunt „independente”, dar „se înțeleg foarte bine”.

„Este coordonat. Dar, uneori, el face câte ceva, iar dacă nu îmi place, atunci nu mai facem asta”, a spus liderul de la Casa Albă. V-ați gândit vreodată cum funcționează, pe bune, aceste alianțe strategice dincolo de declarațiile oficiale?

Efect de domino în Golf

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ridică deja semne serioase de îngrijorare privind securitatea infrastructurii energetice din zona Golfului Persic. Un exemplu concret este rafinăria de la Ruwais, din Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai mari din lume. Aceasta și-a suspendat marți producția, în urma unui atac cu dronă în zonă, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Situația este tensionată.

Qatar, în pragul unei crize energetice majore

Iar problemele nu se opresc aici. Qatarul se confruntă cu una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, după ce mai multe atacuri, atribuite Iranului, au afectat grav infrastructura sa de gaze. Impactul este atât de serios încât autoritățile iau în calcul suspendarea livrărilor către mai multe state, inclusiv din Europa și Asia.

Pe lista țărilor care ar putea fi afectate se numără parteneri importanți precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China. Compania de stat QatarEnergy analizează chiar posibilitatea de a declara forța majoră în contractele pe termen lung, o mișcare cu implicații uriașe pe piețele internaționale.

Directorul executiv al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a explicat că două din cele 14 unități de producție de gaz natural lichefiat (GNL) au fost scoase din funcțiune. Pe lângă acestea, a fost oprită și una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichide. În total, capacitatea de producție a fost redusă cu aproximativ 17%, într-un moment critic pentru piața globală a gazelor.