Președintele american Donald Trump a propus luni o formulă de „conducere comună” cu Iranul, o mișcare ce semnalează o schimbare majoră în strategia Washingtonului. Anunțul vine după mai bine de trei săptămâni de ostilități și lovituri reciproce care au vizat infrastructura critică a ambelor părți.

O ofertă fără precedent

Vorbind luni, după ceea ce a descris drept discuții „foarte, foarte puternice” cu oficiali iranieni pe tema unui armistițiu, Trump a indicat că Statele Unite ar putea juca un rol direct în guvernarea Iranului. Ar fi alături de o persoană încă neidentificată din conducerea de la Teheran. „Ar exista o formă foarte serioasă de schimbare de regim”, a declarat președintele american, adăugând sec: „Poate o conducere comună”.

Iar planul nu se oprește aici. Trump a avansat și ideea ca Strâmtoarea Ormuz, acea rută vitală pentru transportul global de petrol, să fie administrată în comun de Washington și Teheran, odată ce va fi redeschisă. Dar cu cine, mai exact? Întrebat cine ar controla tranzitul, răspunsul a fost de-a dreptul surprinzător: „Poate eu, eu și… cine va fi următorul ayatollah”.

Negocieri cu pistolul la tâmplă

Anunțul vine în contextul în care, tot luni, președintele american a decis să amâne loviturile aeriene planificate de SUA asupra infrastructurii energetice iraniene. Decizia a urmat unui ultimatum de 48 de ore prin care Washingtonul a cerut Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent pentru majoritatea țărilor.

Trump a sugerat că, dacă negocierile avansează favorabil, conflictul s-ar putea încheia chiar și într-o săptămână. Numai ca avertismentul a fost la fel de direct. Altfel, „vom continua să bombardăm în forță.”

Condițiile sunt clare.

Ca parte a unui posibil acord, Trump a afirmat că Iranul ar putea fi dispus să renunțe la ambițiile sale nucleare, un punct central de dispută în toate negocierile de până acum.

Misterul noului lider de la Teheran

O componentă cheie a acestei propuneri este identificarea unui nou partener de dialog la Teheran. Washingtonul, a sugerat Trump, ar putea ajuta la identificarea unui nou lider în Iran. A făcut chiar și o comparație cu implicarea anterioară a SUA în Venezuela, unde vicepreședinta Delcy Rodríguez a preluat conducerea după capturarea lui Nicolás Maduro.

Președintele american a recunoscut, e drept, incertitudinea privind situația actualului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Acesta nu a mai apărut public de la atacul care l-a ucis pe tatăl său la sfârșitul lunii februarie, iar SUA nu au informații clare dacă este în viață sau la conducere. „Tratăm cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte serioși. Cei din interior știu cine sunt. Sunt foarte respectați. Poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm”, a spus Trump.

Iranul respinge varianta americană

Cum vine asta, s-au întrebat probabil și oficialii de la Teheran. Mass-media de stat iraniană a respins rapid anunțul lui Trump privind negocierile. Potrivit acestora, lucrurile stau puțin diferit.

Varianta oficială iraniană susține că Statele Unite „au dat înapoi” de la o escaladare militară. Motivul? Teama de posibile represalii din partea Teheranului, în special împotriva infrastructurii energetice.