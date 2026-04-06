Vicepreședintele american JD Vance ajunge săptămâna aceasta în Ungaria cu un scop clar: susținerea premierului Viktor Orban înaintea alegerilor. Mișcarea vine în contextul în care Orban, un aliat declarat al lui Donald Trump dar și al lui Vladimir Putin, se confruntă cu un scrutin complicat, conform ultimelor sondaje.

Misiunea lui JD Vance

Însoțit de soția sa, Usha Vance, vicepreședintele american are programat un discurs despre „bogatul parteneriat dintre Ungaria şi Statele Unite”. Conservatorul în vârstă de 41 de ani este cunoscut în administrația americană drept unul dintre cei mai vocali critici ai guvernelor europene centriste și, în același timp, un susținător fervent al formațiunilor de dreapta radicală de pe continent. Iar planul pentru vizita de două zile este direct: Vance se va întâlni cu Orban și va reitera poziția administrației Trump, conform căreia Ungaria ar trebui să servească drept model pentru alte țări europene.

Epoca de aur a lui Rubio

Vizita lui Vance nu este un gest izolat. Ea vine după ce secretarul de stat Marco Rubio a fost în Ungaria în luna februarie, ocazie cu care a lăudat relațiile bilaterale și a semnat un acord de cooperare nucleară civilă. Rubio i-a transmis atunci lui Orban că relațiile dintre cele două țări au intrat într-o „epocă de aur” și vor rămâne așa cât timp acesta va fi la putere.

Mai mult, oferta de ajutor a fost explicită. „Dacă vă confruntați cu dificultăți financiare, dacă vă confruntați cu lucruri care reprezintă impedimente în calea creșterii, dacă vă confruntați cu lucruri care amenință stabilitatea țării dumneavoastră, știu că președintele Trump va fi foarte interesat… să găsească modalități de a oferi asistență dacă acel moment ar apărea vreodată și, clar, în ceea ce privește finanțele și altele asemenea”, a declarat Rubio, conform Guardian. Acesta a adăugat: „Mai ales atâta timp cât sunteţi prim-ministru și liderul acestei țări, este în interesul nostru național ca Ungaria să aibă succes”.

Pana la urma, oferta de sprijin financiar – plus un îndemn pentru extinderea scutirii Ungariei de la sancțiunile pe petrol și gaze rusești – a venit cu doar două luni înainte de alegeri parlamentare dificile, considerate cea mai mare amenințare la adresa puterii lui Orban din ultimii 16 ani.

Laudele lui Donald Trump

Statele Unite au acordat deja Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile privind utilizarea petrolului și gazelor rusești. Decizia a venit după ce Viktor Orban a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Washington, în noiembrie 2025. Asta deși, cu doar o lună înainte (în octombrie 2025), Trump impusese sancțiuni companiilor rusești Lukoil și Rosneft.

Orban a vorbit și el despre o „epocă de aur” între cele două națiuni și nu a ratat ocazia să critice administrația președintelui Joe Biden. Cum să nu câștigi favorurile lui Trump când îi ataci direct rivalul? Liderul maghiar a cultivat o relație personală puternică cu Trump, bazată inclusiv pe politici comune intransigente privind imigrația. Iar sprijinul electoral a venit, firesc, din partea fostului președinte american. „Nu a făcut nicio greșeală în ceea ce privește imigrația. Așa că este respectat de toată lumea, este plăcut de unii… Îl plac și îl respect”, a spus Trump. „Și așa este condusă Ungaria. Sunt conduși cum trebuie și de aceea va avea mare succes în următoarele sale alegeri.”

Europa, alarmată de propaganda toxică

La nivel european, lucrurile stau puțin diferit. Parlamentari ai Consiliului Europei s-au declarat „alarmaţi” de caracterul „toxic” al campaniei, marcată de „propaganda incendiară” a liderului naționalist. Aflat în dificultate în sondaje în fața opozantului Peter Magyar, Viktor Orban a desemnat Uniunea Europeană și Ucraina drept ținte principale.

E drept că părerile sunt împărțite. Jean-Claude Juncker, fostul președinte al Comisiei Europene, a avut o abordare mai blândă: „Astăzi, Viktor Orban este prizonierul propriei propagande. Trebuie să-l readucem în mainstream-ul european prin reînnoirea dialogului politic”. În schimb, europarlamentarul german Daniel Freund, din grupul Verzilor, a fost mult mai tranșant. „Dacă vom continua să tratăm această problemă recurentă cu soluții pe termen scurt, încurajăm șantajul lui Orban. Avem nevoie de o abordare politică mai sistemică”, a avertizat acesta.

Alegeri decisive pe 12 aprilie

Ungaria se pregătește de alegeri pe 12 aprilie, considerate cele mai importante de la căderea comunismului. Scrutinul este însă umbrit de acuzațiile opoziției, care susține că premierul își folosește controlul asupra statului și mass-media pentru a înclina decisiv balanța în favoarea sa. Spre deosebire de tacticile lui Vladimir Putin, Orban nu interzice candidaților serioși să participe.

Totuși, rivalii săi politici susțin că a creat un avantaj major pentru partidul său, Fidesz, prin redesenarea circumscripțiilor, controlul asupra presei și cumpărarea voturilor.

Ultimul sondaj publicat miercuri arată că partidul de centru-dreapta Tisza are 56% și și-a mărit avantajul față de Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, cotat la 37%. totusi, un număr vizibil de alegători, 26%, rămân indeciși.