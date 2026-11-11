Oprirea producției nucleare de la Cernavodă nu scumpește automat factura la curent. Miercuri, 11 noiembrie 2026, la ora 07:00, producția nucleară a României era de zero MW, față de 526 MW luni, 9 noiembrie, la aceeași oră, potrivit cifrelor Transelectrica citate în știrea de miercuri. Importurile de electricitate au crescut, dar efectul asupra unui client depinde de prețul trecut în contractul său.

Un client cu preț fix plătește pentru energie prețul convenit pe perioada stabilită în contract. La un contract cu preț variabil, suma se poate schimba după regulile de calcul înscrise în contract, nu doar pentru că România a importat mai mult curent într-o zi.

Prețul pieței nu intră automat în factura de acasă

Pentru energia livrată pe 11 noiembrie, OPCOM a afișat 1.883,58 lei pentru un megawatt-oră în blocul de bază al pieței pentru ziua următoare. Acesta este un preț al energiei tranzacționate pe piață, nu tariful final plătit de o gospodărie.

În datele medii exprimate în euro și prezentate anterior de Financiarul.ro, prețul pentru energia livrată pe 11 noiembrie era de 352,56 euro pentru un megawatt-oră. Pentru 10 noiembrie era de 411 euro, iar pentru 9 noiembrie, de 388 euro. Media exprimată în euro și prețul în lei al blocului de bază sunt indicatori prezentați diferit; niciunul nu trebuie pus direct în locul prețului de pe factura clientului.

Clientul poate vedea în contract până când este valabil prețul fix sau cum se calculează cel variabil. Dacă furnizorul modifică un preț ori un tarif, regulile ANRE cer să anunțe clientul direct, cu cel puțin 30 de zile înainte ca schimbarea să se aplice.

Unitatea 1 s-a oprit la trei zile după reconectare

Unitatea 1 de la Cernavodă fusese reconectată la rețeaua națională pe 6 noiembrie. În seara de 9 noiembrie, Nuclearelectrica a deconectat-o din cauza unei defecțiuni în partea clasică a centralei, adică în instalațiile din afara părții nucleare. Compania a precizat că oprirea nu a afectat siguranța nucleară, angajații sau mediul.

Nuclearelectrica este controlată de statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 82,4981% din companie. Directorul general interimar este Mihai Laurențiu Gioară, începând cu 3 octombrie 2026. Compania a decis și schimbarea directorului tehnic al centralei, cu aplicare de la 1 decembrie, nu din ziua avariei.

Repornirea depinde de reparații și teste

Estimarea relatată miercuri pentru Unitatea 1 era de cel mult patru zile, după reparație și testele necesare. Nuclearelectrica a anunțat că lucrează la pornirea ambelor unități, dar nu a confirmat o zi de reconectare pentru fiecare. Pentru Unitatea 2, estimările prezentate anterior mutaseră conectarea din 10 în 11 noiembrie și atingerea puterii maxime din 11 în 12 noiembrie.

Ministerul Energiei a convocat miercuri o reuniune la sediul Transelectrica pentru a discuta pornirea celor două unități, pregătirea pentru iarnă și apa disponibilă în lacurile folosite la producerea energiei. Secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu urma să prezinte concluziile după ședință. Nuclearelectrica urma să analizeze și lucrările de întreținere, înaintea unui raport despre cauza avariei.