Din salariul tău brut se rețin bani pentru pensie, sănătate și imozitul pe venit, de aceea primești în cont o sumă mai mică. Contribuțiile îți pot da drepturi la pensie și la servicii medicale, dar nu se întorc automat la tine în aceeași sumă.

Angajatorul calculează reținerile, le scade din brut și declară obligațiile pentru fiecare salariat. Firma plătește și o contribuție separată, peste salariul brut, care nu îți micșorează suma primită.

Unde ajunge fiecare sumă reținută

Codul fiscal stabilește trei rețineri obișnuite din salariu: contribuția pentru pensie, numită CAS, este de 25% din suma la care se calculează contribuțiile; contribuția pentru sănătate, numită CASS, este de 10% din aceeași sumă; impozitul pe venit este de 10% din ce rămâne după contribuții și deducerile aplicabile. Nu se adună pur și simplu procentele și nu se aplică toate direct la brut.

CAS ajunge la bugetul pensiilor publice. Dacă participi la Pilonul II, o parte inclusă în CAS, de 4,75 puncte procentuale, merge la fondul tău de pensie administrat privat. Nu este o taxă în plus peste CAS-ul de 25%.

CASS ajunge în fondul comun al asigurărilor de sănătate. Impozitul pe venit merge la buget, nu într-un cont de contribuții pe numele tău. În 2026, din partea de impozit cuvenită bugetelor locale, 15% revine județului, 63% comunelor, orașelor și municipiilor, iar 22% intră într-un cont distinct prevăzut de lege.

Firma plătește separat contribuția pentru muncă, numită CAM, de regulă 2,25% din suma la care se calculează această contribuție. Din CAM sunt repartizați bani, între altele, pentru șomaj, concedii medicale, accidente de muncă și garantarea unor salarii neplătite. CAM nu se scade din salariul tău net.

Cât rămâne dintr-un brut de 6.000 de lei

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, calculul pentru perioada iulie-decembrie 2026 presupune normă întreagă, funcția de bază, fără persoane în întreținere și fără alte venituri sau beneficii. La acest brut nu se aplică suma netaxabilă rezervată unor salariați plătiți cu salariul minim.

Suma la care se calculează contribuțiile este întregul brut, de 6.000 de lei. CAS este 25% din această sumă, adică 1.500 de lei. CASS este 10% din 6.000 de lei, adică 600 de lei. Deducerea personală din acest exemplu este 129,75 lei. Suma la care se aplică impozitul este 6.000 minus 1.500 minus 600 minus 129,75, adică 3.770,25 lei. Impozitul este 10% din 3.770,25 lei, aproximativ 377 de lei. Salariul net este 6.000 minus 1.500 minus 600 minus 377, adică aproximativ 3.523 de lei.

Programul de salarizare poate rotunji sumele. Firma plătește separat CAM de 135 de lei, astfel că în acest exemplu costul ei este de 6.135 de lei.

Deducerea personală reduce suma la care se aplică impozitul, nu impozitul cu întreaga valoare a deducerii. Dacă la același brut de 6.000 de lei nu s-ar aplica deducerea de 129,75 lei, impozitul ar fi 390 de lei, iar netul 3.510 lei. Diferența față de exemplul anterior este de aproximativ 13 lei.

Ce se schimbă la salariul minim sau la timp parțial

Din 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, față de 4.050 de lei în prima jumătate a anului. Până la 31 decembrie 2026, pentru un salariat cu normă întreagă, funcția de bază și salariul de bază din contract egal cu minimul, 200 de lei pe lună nu sunt taxați dacă venitul brut lunar nu trece de 4.600 de lei. La acest plafon nu se adaugă tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. În prima jumătate a anului, suma netaxată a fost de 300 de lei, iar plafonul, de 4.300 de lei.

La un brut de 4.325 de lei, fără persoane în întreținere și cu toate condițiile de mai sus îndeplinite, contribuțiile se calculează la 4.125 de lei, după scăderea celor 200 de lei. CAS este 1.031,25 lei, CASS este 412,50 lei, iar deducerea personală este 865 de lei. Rămân 1.816,25 lei de impozitat; impozitul este aproximativ 182 de lei, iar netul, aproximativ 2.700 de lei, în funcție de rotunjire.

La un contract cu timp parțial plătit sub minim, contribuțiile CAS și CASS se calculează, în principiu, cel puțin la nivelul salariului minim, ținând seama de zilele active. Diferența nu se oprește în plus din salariul angajatului, ci este suportată de firmă. De exemplu, pentru o lună întreagă de activitate, un brut de 2.000 de lei și niciuna dintre excepțiile legale, diferența calculată între 2.000 și 4.325 de lei ar fi de 581,25 lei la CAS și 232,50 lei la CASS, plătite de angajator.

Ce drepturi pot rezulta din contribuții

Legea nr. 360/2023 leagă pensia publică de veniturile pentru care s-a plătit CAS și de anii lucrați. Din sistemul public sunt plătite, între altele, pensii pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș. Pensia unei persoane se calculează din totalul punctelor sale și valoarea punctului folosit la calcul, nu prin restituirea CAS-ului achitat de-a lungul anilor.

Sistemul public folosește contribuțiile și pentru plata pensiilor curente. Partea care ajunge la Pilonul II urmează regulile fondului privat pentru persoanele care participă la acesta; ea nu este o a doua reținere din salariu.

Legea nr. 95/2006 dă persoanei asigurate acces la servicii din pachetul de bază: medic de familie, prevenție, consultații și îngrijiri în ambulatoriu sau spital, precum și medicamente, în condițiile stabilite pentru fiecare serviciu. CASS nu înseamnă că orice tratament este gratuit și nici că primești în numerar suma pe care ai plătit-o. Accesul depinde și de furnizorii care lucrează în contract cu sistemul public.

Cum verifici ce a declarat angajatorul

Angajatorul declară nominal salariile și contribuțiile prin formularul 112. De regulă, declarația se depune până pe 25 inclusiv, în luna de după cea pentru care se plătesc veniturile; unele categorii de angajatori o depun la fiecare trei luni.

Compară datele contractului și salariul cu extrasul salariatului din REGES-ONLINE. Extrasul arată ce a declarat firma despre contract, nu dovedește că taxele au fost virate. Compară CAS, CASS, impozitul și netul cu sumele din statul de plată. Dacă o deducere care ți se aplică lipsește din calcul, cere angajatorului să verifice datele folosite la salarizare. Verifică dacă apari ca asigurat în sistemul de sănătate, folosind CNP-ul și numărul de verificare cerut de pagină. Cere casei teritoriale de pensii adeverința pentru perioada lucrată după 1 aprilie 2001. Cererea și copia actului de identitate pot fi trimise prin e-mail sau poștă ori depuse personal. Dacă găsești diferențe, semnalează-le angajatorului și păstrează documentele comparate. Pentru datele contractului te poți adresa inspectoratului teritorial de muncă, pentru obligațiile fiscale ANAF, pentru stagiul de pensie casei teritoriale de pensii, iar pentru statutul de asigurat casei de sănătate.

Întrebări frecvente

De ce am alt net decât un coleg cu același brut?

Deducerea personală poate fi diferită după persoanele în întreținere, vârstă și copiii înscriși la școală. Contează și dacă acel loc de muncă este funcția de bază, precum și concediile medicale ori alte venituri și beneficii.

Primesc o deducere în plus dacă am sub 26 de ani?

Da, dacă îndeplinești condițiile deducerii la funcția de bază și brutul nu depășește salariul minim cu mai mult de 2.000 de lei. Deducerea suplimentară este de 15% din salariul minim și reduce suma impozitată, nu impozitul cu întreaga ei valoare.

Copilul înscris la școală îmi reduce impozitul cu 100 de lei?

Nu. Pentru fiecare copil de până la 18 ani înscris la o unitate de învățământ, deducerea este de 100 de lei pe lună din suma la care se calculează impozitul.

Ce angajați cu timp parțial sunt exceptați de la calculul contribuțiilor până la minim?

Excepțiile includ elevi și studenți de până la 26 de ani aflați la studii, ucenici de până la 18 ani, pensionari pentru limită de vârstă și persoane cu dizabilități sau din alte categorii care pot lucra legal sub opt ore. Intră și persoanele cu mai multe contracte la același angajator, dacă sumele la care se calculează contribuțiile ajung împreună cel puțin la salariul minim.

Dacă firma mi-a reținut contribuțiile, înseamnă că le-a și plătit?

Reținerea din statul de plată și înregistrarea contractului în REGES nu sunt dovezi ale virării banilor. Adeverința de la casa de pensii și statutul din sistemul de sănătate ajută la verificarea datelor declarate; pentru o neconcordanță fiscală te poți adresa ANAF.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: Codul fiscal; OUG nr. 89/2025; HG nr. 146/2026; Legea nr. 360/2023 privind pensiile publice; Legea nr. 95/2006 privind sănătatea; Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat; Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat; Legea nr. 9/2025; instrucțiunile formularului 112 ale ANAF; Casa Națională de Pensii Publice; Inspecția Muncii; Casa Națională de Asigurări de Sănătate.