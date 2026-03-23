Președintele american Donald Trump a anunțat o decizie surprinzătoare. Orice atac militar asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene este amânat pentru o perioadă de cinci zile. Măsura vine în urma unor discuții secrete purtate în ultimele două zile între Washington și Teheran.

Discuții constructive și productive

Liderul de la Washington a confirmat personal negocierile, descriindu-le drept un progres neașteptat în relația tensionată dintre cele două state. Într-o postare pe platforma sa, Trump a oferit detalii despre stadiul actual al dialogului.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și productive privind o soluționare completă și definitivă a conflictelor dintre noi din Orientul Mijlociu. Având în vedere tonul și caracterul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis Donald Trump.

O mișcare total neașteptată.

Anunțul vine într-un moment de maximă tensiune, după ce ambele părți au escaladat retorica belicoasă în ultimele săptămâni.

Replica Teheranului: Minarea Golfului Persic

Numai că, dincolo de dialogul diplomatic de ultim moment, amenințările Teheranului rămân pe masă. Oficialii iranieni au avertizat că ar putea recurge la măsuri extreme pentru a bloca rutele de acces și liniile de comunicație din regiune. ar putea folosi mine marine, fie amplasate de pe coastă, fie plutitoare.

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Amenințarea iraniană este o reacție directă la informațiile apărute în presa internațională, care indicau planuri americane concrete.

În cazul unui atac, răspunsul ar fi unul devastator pentru traficul naval internațional. Reprezentanții Consiliului de Apărare iranian au fost extrem de clari.

„În acest caz, întregul Golf Persic ar deveni o zonă comparabilă cu Strâmtoarea Ormuz, pentru o perioadă îndelungată. Golful ar fi practic blocat, iar responsabilitatea ar aparține părții care a formulat amenințările”, au transmis aceștia.

Insula Kharg, miza conflictului

Informațiile publicate de The Guardian arată că Statele Unite analizau scenarii ce includeau ocuparea sau blocarea insulei Kharg. Aceasta nu este o insulă oarecare, ci un punct strategic esențial pentru exporturile de petrol ale Iranului (o sursă vitală pentru economia țării).

Scopul unei astfel de operațiuni ar fi fost, clar, să pună presiune maximă pe Teheran. Washingtonul dorea forțarea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, o altă rută critică pentru comerțul global cu petrol.

Iar reacția Teheranului a venit prompt. Orice atac asupra coastelor sau insulelor Republicii Islamice, indiferent dacă este atribuit forțelor SUA sau Israelului, ar declanșa o ripostă extinsă. Minarea masivă a rutelor maritime din Golful Persic ar afecta nu doar aprovizionarea cu petrol, ci întregul comerț internațional din zonă.