O nouă variantă Covid, supranumită „Cicada”, se răspândește cu repeziciune în Statele Unite, fiind deja detectată în 29 de state. Tulpina (cunoscută tehnic drept BA.3.2) prezintă un număr foarte mare de mutații genetice, ceea ce ridică semne de întrebare serioase cu privire la eficiența vaccinurilor existente.

Originea și răspândirea variantei BA.3.2

Identificată pentru prima oară în Africa, în noiembrie 2024, tulpina BA.3.2 a ajuns pe teritoriul american destul de repede. Primul caz din SUA a fost confirmat în iunie 2025. De atunci, lucrurile au escaladat. Varianta a fost identificată la pacienți, dar și în sistemele de monitorizare a apelor uzate din nu mai puțin de 29 de state americane.

Peste 70 de mutații genetice

Dar ce face această tulpină diferită? Ei bine, Cicada prezintă între 70 și 75 de modificări genetice față de variantele predominante ale virusului SARS-CoV-2. Numai că aceste mutații nu sunt oriunde. Ele afectează exact porțiunea virusului pe care o vizează vaccinurile pentru a declanșa un răspuns imunitar.

Consecința este directă.

sistemul nostru imunitar recunoaște mai greu virusul, permițându-i acestuia să se răspândească mai larg în rândul populației. V-ați fi gândit că un virus poate suferi atâtea modificări într-un timp atât de scurt? E drept că, până acum, experții subliniază că nu există dovezi clare care să indice că Cicada provoacă o formă de boală mai gravă decât tulpinile anterioare.

Ce simptome provoacă Cicada

La prima vedere, simptomele variantei Cicada seamănă izbitor cu cele ale altor forme de Covid-19, însă pot trece foarte ușor neobservate. Hai să vedem lista de semne posibile, conform NHS:

Febră sau frisoane

Tuse nouă și persistentă

Dureri în gât

Nas înfundat sau curgător

Dificultăți de respirație

Oboseală accentuată

Dureri de cap

Dureri de corp generalizate

Pierderea mirosului sau a gustului

Pierderea poftei de mâncare

Diaree

Greață sau vărsături

De regulă, simptomele se pot ameliora cu odihnă, multe lichide și medicamente care se eliberează fără prescripție medicală.

Iar aici apare o altă problemă. Tulpina poate provoca și infecții asimptomatice. Asta înseamnă că persoanele infectate care nu se simt deloc rău pot, fără să știe, să răspândească virusul mai departe în comunitate.

Virusurile, prin natura lor, acumulează mutații la fiecare ciclu de reproducere. Majoritatea acestor modificări genetice dispar pur și simplu, dar unele, din întâmplare, conferă virusului un avantaj competitiv față de alte variante. Acesta este, până la urmă, mecanismul prin care a apărut și Cicada.