Camera Deputaților arată că propunerea de a face din 24 decembrie o sărbătoare legală este încă un proiect și are raport de respingere. Pentru salariați, Ajunul Crăciunului nu devine prin acest proiect zi liberă plătită în 2026.

Dacă proiectul ar deveni lege înainte de 24 decembrie 2027, salariații care lucrează de luni până vineri ar putea primi atunci o zi liberă plătită în plus: Ajunul cade vineri. Cei care ar trebui să lucreze ar avea dreptul la timp liber în altă zi sau, în condițiile legii, la un spor salarial.

În prezent, zilele libere de Crăciun prevăzute de Codul muncii sunt 25 și 26 decembrie. În 2027, amândouă cad în weekend. Adăugarea Ajunului ar schimba astfel calendarul celor care au program obișnuit de lucru, dar numai dacă legea intră în vigoare până atunci.

Cine ar avea liber de Ajun și cine ar lucra

Textul propus adaugă 24 decembrie în lista sărbătorilor legale din Codul muncii. Nu limitează dreptul la o anumită meserie și nu stabilește o sumă nouă de plată. Dacă ar fi adoptat, s-ar aplica salariaților cu contract de muncă aflați sub regulile acestui cod.

Pentru un salariat cu program de luni până vineri, efectul în 2027 ar fi o zi în care nu merge la serviciu, dar este plătit. Nu ar fi, prin simplul fapt că stă acasă, o zi cu salariu dublu. Propunerea nu schimbă separat regulile pentru locurile de muncă unde activitatea nu poate fi oprită.

În aceste locuri, Codul muncii prevede timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile pentru munca într-o sărbătoare legală. Dacă acest timp liber nu poate fi acordat din motive justificate, salariatul primește un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii făcute atunci. Sporul se adaugă plății pentru munca prestată; nu este o sumă fixă, identică pentru toți angajații.

Ajunul ar adăuga o zi liberă în timpul săptămânii în 2027

Din cele 17 sărbători legale ale anului 2027, nouă cad de luni până vineri. Sunt 1, 6 și 7 ianuarie, 30 aprilie, 3 mai, 1 și 21 iunie, 30 noiembrie și 1 decembrie. Calendarul are 252 de zile lucrătoare după scăderea acestor sărbători.

Dacă 24 decembrie ar deveni sărbătoare legală înainte de Ajunul din 2027 și celelalte reguli ar rămâne neschimbate, numărul sărbătorilor ar urca la 18. Zece ar cădea în timpul săptămânii, iar numărul zilelor lucrătoare ar coborî la 251 pentru programul de luni până vineri. Aceasta este o comparație de calendar, nu o decizie deja luată.

Proiectul are raport de respingere

Propunerea a fost înregistrată în 2022, mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, sub numărul Pl-x 148/2022. A fost inițiată de deputatul Ion-Marian Lazăr. Senatul a respins-o la 21 martie 2022.

La Camera Deputaților, care ia decizia finală, Comisia pentru muncă a depus un raport suplimentar de respingere la 4 februarie 2025. Fișa proiectului arată stadiul de raport depus, nu o lege adoptată. Pentru ca Ajunul să devină zi liberă legală, Camera trebuie să voteze o lege, iar aceasta să fie promulgată și publicată înainte de data la care ar urma să se aplice.