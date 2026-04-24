Premierul polonez Donald Tusk a lansat o săgeată directă către Viktor Orban, marele absent de la summitul Uniunii Europene din Cipru. Într-o declarație tranșantă făcută vineri dimineață, Tusk a subliniat o schimbare majoră în atmosfera discuțiilor europene, odată cu înfrângerea electorală a liderului de la Budapesta, considerat cel mai apropiat aliat al Moscovei în UE.

O sală fără spioni

A fost o declarație scurtă, dar care spune totul. La sosirea sa la summitul informal al șefilor de stat și de guvern din UE, de la Nicosia, Donald Tusk nu s-a sfiit să comenteze absența omologului său ungar. Viktor Orban, învins în alegerile parlamentare din 12 aprilie, a ales să nu participe la reuniune.

Iar Tusk a punctat imediat diferența. „Pentru prima dată în ani de zile, n-au fost ruşi în sală, dacă înţelegeţi ce vreau să spun”, a spus premierul polonez.

Acuzații grave de trădare

Aluzia este cât se poate de directă și se leagă de acuzații extrem de serioase. La sfârșitul lunii martie, mai multe publicații internaționale, printre care și The Washington Post, au acuzat Ungaria că a informat Rusia, aproape în timp real, despre discuțiile confidențiale purtate între cele 27 de state membre ale UE. Cum vine asta, un stat membru să joace la două capete? Se pare că da.

Reacția lui Tusk de la acea vreme confirmă că suspiciunile nu erau deloc noi. „Nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Am bănuit-o de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care vorbesc doar atunci când este strict necesar şi spun doar ceea ce este strict necesar”, declara liderul polonez.

Ușurare generală la Bruxelles

Vineri, premierul polonez a menționat și ușurarea resimțită de majoritatea colegilor săi după înfrângerea electorală a lui Orban. E drept că, nu de puține ori, premierul ungar a pus la grea încercare nervii liderilor europeni. Acesta a blocat mai multe decizii cruciale favorabile Ucrainei (inclusiv pachete de ajutor financiar) și a călătorit la Moscova în repetate rânduri pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

Lucrurile par să se miște, în sfârșit.

Dar, odată cu schimbarea de putere de la Budapesta, balanța pare să se fi înclinat. Joi, chiar cu o zi înaintea summitului, Ungaria a renunțat la veto-ul său privind acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Mai mult, Uniunea Europeană a putut să adopte și noi sancțiuni împotriva Rusiei, după ce, și în acest caz, Ungaria și-a retras opoziția.

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