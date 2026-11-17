În România, ponderea oamenilor care locuiesc în gospodării unde costurile locuinței depășesc 40% din venitul rămas după taxe a scăzut de la 15,9% în 2015 la 4,8% în 2025, arată Eurostat. Povara trece de acest prag pentru mai puțini oameni decât în urmă cu zece ani, dar este mult mai răspândită printre tineri și printre cei care plătesc chiria pieței.

Valoarea din 2025 este prezentată și ca aproximativ 5%. Față de 2015, scăderea este de 11,1 puncte procentuale: aceasta este diferența dintre ponderile oamenilor afectați, nu o reducere a chiriei sau a prețului locuințelor.

Scăderea nu a fost la fel în fiecare an

Eurostat a raportat 15,9% pentru România în 2015. Ponderea a ajuns la 7,1% în 2020, apoi a urcat la 9,1% în 2023. În 2024 a fost de 4,7%, iar pentru 2025 Eurostat afișează 4,8% în analiza sa privind condițiile de locuire ale tinerilor.

În 2025, media Uniunii Europene era de 7,7%, potrivit aceleiași analize Eurostat; seria anuală UE-27 indica 11,2% în 2015 și 7,6% în 2025. România se afla sub această medie pentru populația totală, dar cifra națională nu arată cât de diferită poate fi situația în funcție de vârstă sau de felul în care este ocupată locuința.

Pragul de 40% include mai mult decât chiria

Eurostat socotește oamenii din gospodăriile care dau peste 40% din venitul disponibil pe costurile locuirii. Calculul ține seama de ajutoarele pentru locuință: atât costurile, cât și venitul folosit la comparație sunt luate fără aceste ajutoare. Procentul publicat arată câți oameni trăiesc în asemenea gospodării, nu ce parte din venit cheltuiește românul obișnuit pe locuință.

În cost intră chiria pentru chiriași, utilitățile, întreținerea și reparațiile obișnuite, asigurarea clădirii, taxele și serviciile obligatorii legate de locuință. Pentru proprietarii care au un credit, Eurostat include dobânda creditului, nu și suma împrumutată pe care o rambursează lunar. De aceea, indicatorul nu este egal cu întreaga rată plătită băncii.

Chiriașii și tinerii trec mai des de prag

În 2025, 56% dintre chiriașii din România care plăteau chiria pieței locuiau în gospodării unde costurile depășeau 40% din venit, potrivit datelor Eurostat privind locuirea în funcție de statutul ocupantului. Pentru proprietarii cu credit, ponderea era de 4,3%, iar pentru chiriașii cu chirie redusă sau care locuiau gratuit, de 11,7%. Aceste procente descriu grupuri diferite; nu sunt părți care trebuie adunate pentru a obține media țării.

Și vârsta schimbă imaginea. Dintre românii de 20-24 de ani, 17,5% treceau de prag în 2025, față de 11,1% dintre tinerii de aceeași vârstă din UE. Pentru grupa mai largă, de 15-29 de ani, ponderea din România era de 9,9%.

Indicatorul descrie cheltuielile oamenilor care locuiesc deja într-o gospodărie. El nu arată câți bani îi trebuie unei persoane pentru a cumpăra acum o locuință.