Barometrul datoriilor 2026 arată că 57,9% dintre respondenți spun că în gospodăria lor se pun bani deoparte într-o lună obișnuită, dar 73,1% spun că nu ar putea acoperi o cheltuială neprevăzută egală cu șase salarii lunare. Întrebarea privește o sumă mare, plătită dintr-odată, nu orice factură apărută pe neașteptate.

Alți 26,9% dintre cei întrebați spun că ar avea resurse pentru o asemenea plată. Procentele despre economisirea lunară și despre cele șase salarii provin din același sondaj, dar nu arată câți dintre oamenii care economisesc se află și în grupul celor care nu ar putea plăti suma.

Barometrul mai arată că 31,1% dintre cei care au răspuns au pus deoparte bani pentru cheltuielile lor pe cel puțin șase luni. Aceasta este o altă măsură: șase luni de cheltuieli ale gospodăriei nu înseamnă neapărat șase salarii plătite odată.

Cât pun deoparte cei care economisesc

În 2026, suma lunară din mijlocul răspunsurilor celor care economisesc este de aproximativ 1.000 de lei. Cu alte cuvinte, jumătate dintre ei pun deoparte cel mult această sumă, iar cealaltă jumătate cel puțin atât.

Media sumelor economisite de acest grup este mai mare: aproximativ 2.200 de lei lunar, față de 1.900 de lei în 2025, potrivit Barometrului datoriilor 2026. Media și suma din mijlocul răspunsurilor nu măsoară același lucru. Câteva sume mari pot ridica media fără ca ele să fie obișnuite pentru cei care economisesc.

În octombrie 2026, Cosmina Marinescu, directoarea KRUK România, vorbea despre aproximativ șase din zece români care economiseau. Sumele lunare prezentate atunci erau cuprinse între 30 și 10.000 de lei, o diferență care ajută la înțelegerea distanței dintre media de 2.200 de lei și suma de 1.000 de lei din mijlocul răspunsurilor.

Ce s-a schimbat față de sondajul din 2025

În ediția din 2025, 58% dintre persoanele întrebate spuneau că economisesc lunar, iar 29% aveau bani puși deoparte pentru cel puțin șase luni. În ediția din 2026, procentele prezentate sunt de 57,9% pentru economisirea într-o lună obișnuită și de 31,1% pentru economiile care acoperă cel puțin șase luni de cheltuieli.

Ediția din 2025 a fost anunțată de KRUK România și realizată de Kantar prin interviuri telefonice între 24 octombrie și 7 noiembrie 2025. Au răspuns 1.001 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, din orașe și sate; eșantionul a fost prezentat ca reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de 3,1%.

Un alt sondaj, realizat pentru CFA în noiembrie 2025 pe 1.000 de respondenți, a găsit că 74% nu ar putea scoate rapid o sumă egală cu șase salarii pentru o situație neprevăzută, precum o problemă de sănătate sau pierderea locului de muncă. Nu este același sondaj cu Barometrul datoriilor și nici întrebarea despre banii necesari pentru șase luni de cheltuieli.

Cine are cel mai greu de acoperit o plată mare

Barometrul datoriilor 2026 arată că numai 20,5% dintre oamenii cu vârste între 56 și 65 de ani spun că ar putea plăti o cheltuială cât șase salarii, față de 26,9% dintre toți cei care au răspuns. Dintre cei care nu pun bani deoparte, 83% indică lipsa banilor drept motiv.

Tot în ediția din 2026, 12% dintre respondenți declară că au cel puțin o plată restantă. Valoarea medie a restanțelor este sub 4.200 de lei, iar 64,4% dintre cei care economisesc spun că păstrează bani în numerar.