Comisia Europeană estimează, în prognoza din 17 noiembrie 2026, că economia României va scădea cu 0,3% în 2026, iar prețurile de consum vor fi, în medie, cu 7,9% mai mari decât în 2025. Pentru gospodăriile ale căror venituri nu țin pasul cu prețurile, aceeași sumă cumpără mai puțin; cifrele sunt estimări pentru țară, nu pierderi calculate pentru fiecare familie.

Comisia vede acum un an mai slab decât în prognoza din 21 mai 2026. Atunci estima că economia va crește cu 0,1% în acest an și că prețurile vor fi, în medie, cu 7,0% mai mari decât în 2025. Noua estimare coboară creșterea economică cu 0,4 puncte procentuale și urcă inflația cu 0,9 puncte procentuale.

Procentul de 7,9% privește media prețurilor din tot anul 2026, comparată cu media din 2025. Nu este rata scumpirilor din decembrie și nici o majorare de 7,9% a fiecărei facturi.

Prețurile ar continua să crească și după 2026, dar mai încet

Comisia estimează că prețurile de consum vor fi, în medie, cu 4,4% mai mari în 2027 decât în 2026 și cu 3,8% mai mari în 2028 decât în 2027. O inflație mai mică ar însemna că prețurile cresc mai lent, nu că revin la nivelul de dinainte. Pentru comparație, creșterea medie a prețurilor a fost de 6,8% în 2025, potrivit Comisiei.

Aceste cifre folosesc aceeași metodă europeană de măsurare a inflației, astfel încât anii pot fi comparați. Ele nu arată cât va plăti o familie anume: cheltuielile depind de produsele și serviciile pe care le cumpără.

Economia ar reveni la creștere în 2027

După scăderea estimată pentru 2026, economia ar crește cu 1,8% în 2027 și cu 2,2% în 2028, arată prognoza Comisiei. Este vorba despre producția țării după ce este înlăturat efectul scumpirilor, nu despre o creștere a veniturilor fiecărui angajat.

Slăbirea economiei se vede deja în cheltuielile gospodăriilor. Potrivit Comisiei, consumul privat a scăzut cu peste 2% în prima jumătate a lui 2026, pe fondul înghețării salariilor și pensiilor publice și al prețurilor ridicate. Comisia arată că salariile și pensiile publice au fost înghețate în 2025 și 2026.

Și piața muncii ar urma să resimtă anul slab: Comisia estimează o rată a șomajului de aproximativ 6,7% în 2026, apoi de 6,4% în 2027 și 5,8% în 2028. Procentele descriu piața muncii în ansamblu, nu riscul de a pierde locul de muncă pentru o anumită persoană.

Prognoza nu stabilește majorări de salarii sau pensii

Pentru 2027, Comisia se așteaptă la unele creșteri ale salariilor și pensiilor din sistemul public. Împreună cu o inflație mai redusă, acestea ar putea lăsa gospodăriilor mai mulți bani după plata cheltuielilor și ar putea susține încrederea în economie și consumul privat. Prognoza nu stabilește însă cine va primi o majorare, cât va fi aceasta sau de la ce dată se va plăti.

Revenirea economiei poate fi mai slabă decât estimează Comisia dacă prețurile energiei rămân ridicate ori scade cererea din străinătate pentru produsele românești, inclusiv pentru cele din industria auto.