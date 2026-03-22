Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că un raport din presă, potrivit căruia ministrul de externe al Ungariei îl informa constant pe omologul său rus în timpul summiturilor UE, „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”. Duminică, 22 martie, liderul de la Varșovia a confirmat practic existența unor temeri mai vechi la nivel european privind loialitatea Budapestei.

Reacție tranșantă de la Varșovia

Într-o postare directă pe rețeaua socială X, Donald Tusk nu a lăsat loc de interpretări. „Avem de mult timp suspiciuni în acest sens”, a scris premierul polonez. Iar Tusk a oferit și o explicație pentru comportamentul său prudent în cadrul reuniunilor oficiale. „Acesta este și motivul pentru care iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar.”

Scandalul a fost amplificat și de ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski. Acesta a reacționat la informațiile din The Washington Post cu o postare ironică la adresa omologului său maghiar, Péter Szijjártó. „Asta ar explica multe, Péter. @FM_Szijjarto”, a scris Sikorski.

Budapesta neagă vehement

Cum vine asta, un ministru de externe dintr-o țară UE să-i raporteze lui Lavrov? Ei bine, Péter Szijjártó a respins imediat acuzațiile, catalogându-le drept „știri false”. Răspunsul său pentru Sikorski a fost tăios. „Știri false, ca de obicei”, a replicat ministrul ungar. „Spui minciuni pentru a sprijini Partidul Tisza să instaleze în Ungaria un guvern marionetă pro-război. Nu veți reuși!”

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Szijjártó a continuat pe aceeași linie, susținând că totul este o campanie de dezinformare. Ungurii pot „vedea clar că aceste știri false, aceste minciuni care fac parte din propaganda ucraineană, nu sunt create cu alt scop decât acela de a sprijini Partidul Tisza în alegerile din Ungaria și de a influența rezultatul scrutinului”, a afirmat acesta.

Opoziția maghiară vorbește de trădare

În Ungaria, însă, lucrurile sunt departe de a fi calme. Liderul opoziției, Péter Magyar de la Partidul Tisza, a avut o reacție extrem de dură. Acesta a calificat faptele drept un act de trădare la cel mai înalt nivel.

„Faptul că ministrul de externe al Ungariei, un bun prieten al lui Serghei Lavrov, le raportează rușilor aproape în fiecare minut despre fiecare reuniune a UE este o trădare pură”, a declarat Magyar în timpul unui eveniment de campanie în localitatea Nyúl.

El a adăugat: „Acest om nu și-a trădat doar țara, ci și Europa.”

Un scenariu și mai sumbru

Dar povestea, publicată de The Washington Post, devine și mai complicată. Articolul citează „un raport intern al SVR obținut și autentificat de un serviciu european de informații” care dezvăluie un plan șocant. Conform documentului, serviciul rus de informații externe (SVR) ar fi propus organizarea unei tentative de asasinat împotriva premierului ungar Viktor Orbán.

Scopul? Creșterea sprijinului public pentru Orbán, aflat în scădere înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, unde se confruntă cu un rival serios în persoana lui Péter Magyar.