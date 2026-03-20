Ucraina anunță câștiguri teritoriale în februarie dar frontul rămâne poros

Autoritățile de la Kiev susțin că, în luna februarie, forțele ucrainene ar fi recucerit mai mult teritoriu decât au pierdut, în urma unor contraatacuri pe frontul sudic. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aceste acțiuni au contribuit la zădărnicirea unor planuri ofensive ale Rusiei pentru luna martie. Pe măsură ce se intră în al cincilea sezon de lupte de primăvară, devine tot mai clar că evoluția războiului va fi decisă pe câmpul de luptă, nu prin negocieri.

O realitate nuanțată pe teren

Numai că, dincolo de declarațiile oficiale, situația de pe front rămâne extrem de complexă. Forțele ruse continuă să avanseze în anumite sectoare, iar Moscova nu dă semne că și-ar reduce obiectivele militare. În sud, în zona de contact dintre regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, Ucraina a lansat contraatacuri pentru a stabiliza o linie a frontului care fusese împinsă rapid de trupele ruse în lunile anterioare.

Pentru a opri pierderile, Kievul a trimis în zonă unități specializate în ofensivă, aflate sub comanda directă a șefului armatei, Oleksandr Sîrski. Aceste forțe au reușit, în mare parte, să stabilizeze situația, deși infiltrările rusești au continuat în anumite puncte vulnerabile.

Un front fragmentat și poros

Operațiunile recente nu reprezintă o contraofensivă clasică, menită să străpungă liniile inamice și să recucerească teritorii vaste. În schimb, obiectivul a fost unul mult mai limitat: eliminarea infiltrărilor, împingerea liniilor ruse și consolidarea apărării înaintea unei noi faze a conflictului. Comandanții descriu frontul drept unul „poros”, unde mici grupuri de infanterie ruse încearcă constant să se infiltreze.

Controlul teritorial devine astfel greu de definit.

În acest context, așa-numita „zonă gri”, unde niciuna dintre părți nu deține un control clar, s-a extins mare, făcând dificilă o evaluare exactă a situației.

Războiul narativelor

Evaluarea câștigurilor teritoriale este complicată și de războiul informațional. Atât Ucraina, cât și Rusia încearcă să prezinte evoluțiile de pe front într-o lumină favorabilă. Pentru Kiev, este important să transmită semnale de progres, inclusiv către partenerii occidentali, într-un moment în care există temeri că timpul ar putea favoriza Rusia. V-ați întrebat vreodată de ce rapoartele par uneori contradictorii?

Lipsa unor linii de front clar definite face dificilă verificarea independentă a acestor afirmații. Diferențele dintre evaluările organizațiilor independente (care monitorizează conflictul) ilustrează perfect această problemă: unele indică progrese ucrainene, în timp ce altele sugerează că bilanțul rămâne, de fapt, negativ pentru Kiev.

Ce urmează în ofensiva de primăvară

Din punct de vedere strategic, obiectivele Rusiei par neschimbate. Moscova va continua să exercite presiune pe întreaga linie a frontului, să identifice puncte slabe și să erodeze capacitatea de luptă a Ucrainei, inclusiv prin utilizarea intensivă a dronelor. Cele mai intense lupte sunt așteptate în regiunea Donbas, însă frontul sudic, în special în Zaporojie, ar putea deveni decisiv.

Și, hai să vedem, care e provocarea pentru Ucraina? Prioritatea imediată este consolidarea apărării: fortificații eficiente, sprijin aerian și coordonare operațională solidă. E drept că stabilizarea frontului este esențială înainte de a putea lansa operațiuni mai ambițioase. Iar chiar dacă amploarea câștigurilor recente este dificil de cuantificat, aceste acțiuni au contribuit la îmbunătățirea poziției defensive a Ucrainei.

În față se află însă o nouă etapă a războiului, o campanie de primăvară și vară care se anunță nu doar intensă, ci și decisivă pentru evoluția conflictului în 2026.