Oficiali ucraineni implicați în negocierile recente de pace au venit cu o sugestie de-a dreptul surprinzătoare. Aceștia au propus ca o parte din Donbas să fie redenumită „Donnyland”, un gest menit să-l onoreze pe președintele american Donald Trump. Scopul din spatele acestei mișcări este de a încuraja administrația de la Washington să adopte o poziție mult mai fermă în cadrul discuțiilor cu Rusia.

O idee născută din disperare. Ce este Donnyland

Lansată pe jumătate în glumă, ideea a continuat totuși să apară în discuțiile de pace. Numele „Donnyland” (o referință directă la Donețk, Donald și Disneyland) se referă la o zonă specifică. Este vorba despre partea cea mai nord-vestică a regiunii Donețk, un teritoriu de aproximativ 5.200 de kilometri pătrați.

Dar cum ar funcționa, pe bune, administrarea? Propunerea, deși neoficială, sugerează că zona ar putea fi administrată de „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, un organism din care, culmea, nu ar face parte nici Ucraina, nici Rusia. Până la urmă, e o încercare clară de a face apel la vanitatea liderului american, chiar dacă mișcarea nu a fost reflectată în documente oficiale și nu a adus, deocamdată, niciun câștig vizibil pentru Kiev.

Washington, mediator sau aliat?

Discuțiile facilitate de Statele Unite în ultimele luni s-au axat pe viitorul Donbasului, regiunea estică a Ucrainei care include Donețk și Lugansk, ambele parțial ocupate. Problema centrală rămâne controlul teritorial. Moscova presează Kievul să se retragă din zonele pe care încă le controlează, teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească integral de la începutul conflictului din 2014.

Iar Trump, care a promis în campanie că va încheia războiul în 24 de ore, încearcă de mai bine de un an să negocieze un acord. Numai că administrația sa a purtat discuții atât cu oficialii ucraineni, cât și cu cei ruși, generând frustrări la Kiev. Acolo, unii oficiali spun că Washingtonul a acționat mai degrabă ca un mediator neutru decât ca un aliat.

După o întâlnire între Trump și Vladimir Putin în Alaska, în august 2025, SUA au semnalat că ar fi deschise unui acord care ar presupune retragerea Ucrainei din regiunea Donețk. Aceasta ar fi o concesie majoră făcută Moscovei. De atunci, Rusia promovează intens ceea ce numește „acordul de la Anchorage”, prin care Donbasul ar urma să fie transferat sub control rusesc.

Răspunsul tranșant al lui Zelenski

Ucraina încă deține controlul asupra a aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv un sistem defensiv important și mai multe orașe cheie. Kievul a respins categoric orice idee de retragere din teritoriile controlate, propunând în schimb un armistițiu de-a lungul liniilor actuale ale frontului.

V-ați întrebat care este poziția președintelui ucrainean?

Într-o declarație din luna martie, Volodymyr Zelensky a fost cât se poate de clar: „Vreau să fie clar: nu voi abandona niciodată Donbasul și cei 200.000 de ucraineni care trăiesc acolo. […] De ce aș face asta? Pentru că Putin impune acest lucru ca o condiție pentru pace? Și va veni imediat cu alte cereri?”.

Logica sa este pur militară și strategică. „Cele mai bune poziții defensive ale noastre sunt aici. […] Dacă ne retragem trupele, rușii vor avea libertate totală de acțiune către centrul țării”, a mai spus Zelenski. Între timp, un oficial din administrația Trump a declarat că deciziile teritoriale depind „de Kiev și Moscova”, o poziție care lasă loc de multe interpretări.