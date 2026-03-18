Ucraina trimite peste 200 de experți anti-dronă în Orientul Mijlociu

Peste 200 de experți militari ucraineni se află deja în regiunea Golfului și în Orientul Mijlociu pentru a ajuta guvernele locale să se apere împotriva atacurilor cu drone iraniene. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unui discurs neașteptat susținut în fața Parlamentului Regatului Unit la Londra.

Misiune în Golf

Cifrele sunt clare. „201 experți antidrone ucraineni se află deja în regiune, iar alți 34 sunt gata să fie desfășurați”, a precizat Zelenski. Echipele ucrainene colaborează activ cu Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită, iar următorul pas este Kuweit. Nu e vorba de simpli soldați, ci de specialiști cu o experiență de neegalat, dobândită pe frontul intern.

„Aceste echipe sunt formate din experți militari care știu cum să ajute și cum să se apere împotriva dronelor Shahed”, a subliniat președintele ucrainean, referindu-se la dronele „kamikaze” (proiectate în Iran și folosite masiv de Rusia). Obiectivul este unul direct și fără echivoc. „Nu vrem ca terorismul regimului iranian împotriva vecinilor să aibă succes”, a adăugat liderul de la Kiev.

Axa Moscova-Teheran

Dar de ce se implică Ucraina atât de direct într-un conflict aparent îndepărtat? Răspunsul stă în legăturile strânse dintre inamicii săi. „Ce se întâmplă astăzi în jurul Iranului nu este un război îndepărtat pentru noi, din cauza cooperării dintre Rusia și Iran”, a explicat Zelenski.

Cum vine asta, mai exact? Președintele ucrainean a declarat că Rusia a primit drone Shahed-136 direct de la iranieni, care „au învățat Rusia cum să le lanseze și i-au furnizat tehnologia de producție”. Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. „Rusia le-a modernizat ulterior, iar acum avem dovezi clare că Shahed-urile iraniene folosite în regiune conțin componente rusești”, a mai spus Zelenski, dezvăluind o simbioză tehnologică periculoasă.

O declarație tranșantă a încheiat acest subiect.

„Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură și, asa ca, frați și în armament. Nu dorim ca regimurile bazate pe ură să câștige niciodată – în nimic”.

Ucraina, un hub al tehnologiei anti-dronă

Dincolo de exportul de experți, Ucraina a devenit un lider mondial în producția de interceptori de drone. Zelenski a subliniat că 90% dintre pierderile Rusiei pe frontul din Ucraina sunt cauzate de dronele ucrainene. E drept că, forțată de necesitate, țara a trecut rapid de la producția de drone ofensive la fabricarea de interceptori capabili să oprească amenințarea Shahed.

Și capacitatea de producție este impresionantă. Ucraina poate produce aproximativ 2.000 de interceptori pe zi, jumătate fiind alocați pentru propria apărare, iar cealaltă jumătate disponibilă pentru aliați. „Dacă o dronă Shahed trebuie oprită în Emirate – putem face asta. Dacă trebuie oprită în Europa sau în Regatul Unit – putem face asta. Este o chestiune de tehnologie, investiții și cooperare”, a explicat liderul ucrainean.

Parteneriat strategic cu Marea Britanie

Vizita lui Zelenski la Londra nu a fost doar pentru discursuri. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer și cu șeful NATO, Mark Rutte. În urma discuțiilor, Starmer a declarat că președintele rus Vladimir Putin „nu poate beneficia de conflictul din Iran, fie prin prețul petrolului, fie prin ridicarea sancțiunilor”.

Iar concret, vizita s-a soldat cu semnarea unui acord de „parteneriat de apărare” între Londra și Kiev. Acest acord combină „expertiza Ucrainei și baza industrială a Regatului Unit pentru a produce și furniza drone și capabilități inovatoare”, transformând experiența de pe front într-un motor de inovație industrială la nivel european.