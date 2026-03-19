Un cetățean ucrainean în vârstă de 28 de ani a fost găsit decedat, miercuri noaptea, de echipele de salvare în Munții Maramureșului. Directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, a confirmat informația, subliniind condițiile de-a dreptul șocante în care se afla tânărul.

Alarma dată de un companion

Totul a început miercuri după-amiază, când un alt ucrainean a fost reținut de Poliția de Frontieră la baza muntelui. El este cel care a alertat autoritățile despre situația critică a prietenului său, rămas în urmă. Cum vine asta, să lași pe cineva singur pe munte în condiții de iarnă? Se pare că nu a avut de ales. „În jurul orei 17:00, un cetăţean ucrainean a fost reţinut de Poliţia de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, la baza muntelui. Acesta a raportat o situaţie critică”, a explicat Dan Benga.

Descoperire tragică pe munte

Dar eforturile echipajului mixt, format din salvamontiști și polițiști de frontieră, au fost în zadar. Au urcat pe munte pentru a-l recupera, însă l-au găsit fără viață. Condițiile în care a fost descoperit trupul neînsuflețit sunt greu de imaginat pentru o zonă montană cu zăpadă.

„Salvatorii montani au ajuns împreună cu Poliţia de Frontieră la tânărul ucrainean. Din păcate, băiatul de 28 ani este decedat. Îmbrăcat sumar într-un costum sport subţire, fără ciorapi, cu gleznele goale şi încălţat în pantofi sport”, a declarat Dan Benga.

O imagine tragică.

Lăsat pe un pat improvizat din cetină

Potrivit declarațiilor făcute de însoțitorul său, tânărul a cedat fizic la scurt timp după ce au trecut granița în România. Acesta a acuzat o stare de epuizare și probleme la un picior, devenind complet imobilizat. Companionul său a încercat să-l protejeze de frig cum a putut mai bine înainte de a pleca după ajutor.

„Victima (tânărul rămas pe munte – n.r.) se află la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului românesc, în apropierea bornei de frontieră. Conform declaraţiilor însoţitorului, bărbatul a acuzat o stare de slăbiciune extremă şi o umflare a piciorului, după o scurtă pauză devenind complet imobilizat. Acesta a fost lăsat pe un pat improvizat din cetină pentru a fi protejat de contactul direct cu zăpada şi de hipotermie”, a detaliat miercuri Dan Benga.

Criminaliștii preiau cazul

Iar acum, cazul intră în mâinile criminaliștilor. Aceștia trebuie să stabilească cu exactitate circumstanțele morții tânărului. Până la urmă, recuperarea trupului va avea loc doar după finalizarea procedurilor legale la fața locului.

„Au fost anunţaţi şi cei de la Criminalistică care vor demara procedurile care se impun în astfel de cazuri, urmând ca (…) să se procedeze ulterior îndeplinirii procedurilor legale la evacuarea lui şi coborârea la bază”, a precizat directorul Salvamont Maramureș.