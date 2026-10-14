Pentru plățile și veniturile stabilite în euro, conversia la cursul de referință din 14 octombrie 2026 se face la 5,3393 lei pentru un euro. O sumă de 100 de euro înseamnă astfel 533,93 lei, înaintea comisioanelor și a marjelor de schimb.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României (BNR) a stabilit pentru 14 octombrie un curs de 4,7706 lei pentru un dolar american, 6,3273 lei pentru o liră sterlină și 5,7239 lei pentru un franc elvețian. Pentru forintul maghiar, cotația este de 1,4684 lei la 100 de unități, nu pentru o singură unitate.

Zlotul polonez și leul moldovenesc sunt cotate pentru o unitate, la fel ca euro. Echivalentele lor, împreună cu cel al coroanei cehe, sunt detaliate în secțiunea dedicată conversiilor regionale.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, ultima cotație, din 13 octombrie 2026, este de 5,3363 lei pentru un euro. Scăderea față de ședința precedentă este de 0,0007 lei, respectiv 0,01%; aceasta este evoluția seriei BCE, nu variația cursului BNR.

Comparațiile cu ultima valoare din seria zilnică a cursurilor BCE folosesc următoarele repere:

La 6 octombrie 2026, reperul pentru șapte zile, un euro era 5,3510 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Diferența este de -0,0147 lei, respectiv -0,27%.

La 11 septembrie 2026, reperul pentru 30 de zile, un euro era 5,2547 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Creșterea este de 0,0816 lei, respectiv 1,55%.

La 13 octombrie 2025, un euro era 5,0876 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Diferența anuală este de 0,2487 lei, respectiv 4,89%.

În ultimele 12 luni, seria zilnică a cursurilor BCE a înregistrat pentru euro un minim de 5,0823 lei la 23 octombrie 2025 și un maxim de 5,3528 lei la 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Media pentru un euro în seria zilnică a cursurilor BCE a fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie. Mediile includ toate ședințele fiecărei luni.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Calculele orientative de mai jos compară echivalentul de azi cu cel din 11 septembrie 2026, reperul pentru 30 de zile, și cu cel din 13 octombrie 2025, reperul anual. Suma în valută rămâne neschimbată.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.670 lei, față de 2.627 lei la reperul lunar. Diferența este de 42 lei pe lună și de 508 lei pe an. Față de echivalentul anual anterior, de 2.544 lei pentru aceeași rată, creșterea este de 126 lei pe lună și de 1.510 lei pe an.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.136 lei, comparativ cu 2.102 lei la reperul lunar: 34 lei în plus pe lună și 406 lei pe an. Aceeași chirie avea un echivalent de 2.035 lei la reperul anual, diferența fiind de 101 lei pe lună și de 1.208 lei pe an.

Un salariu de 3.000 de euro se convertește în 16.018 lei, față de 15.764 lei la reperul lunar. Echivalentul crește cu 254 lei pe lună și cu 3.046 lei pe an. Comparativ cu 15.263 lei pentru același salariu la reperul anual, diferența este de 755 lei pe lună și de 9.061 lei pe an.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul de referință este de 5.339 lei. La reperul lunar era de 5.255 lei, cu o diferență de 85 lei, iar la reperul anual era de 5.088 lei, cu o diferență de 252 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.009 lei. Pentru același buget în euro, comparația lunară este cu 7.882 lei, diferență de 127 lei, iar cea anuală cu 7.631 lei, diferență de 378 lei.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, evoluțiile celor trei monede se raportează la aceleași date istorice: 6 octombrie 2026, 11 septembrie 2026, 15 iulie 2026 și 13 octombrie 2025.

Dolarul american are ultima cotație de 4,7697 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, în scădere zilnică de 0,0036 lei, respectiv 0,08%. Față de reperul de șapte zile, de 4,7484 lei, avansul este de 0,0213 lei (0,45%); față de cel de 30 de zile, de 4,5330 lei, este de 0,2367 lei (5,22%). Comparativ cu 4,5957 lei la 90 de zile, creșterea este de 0,1740 lei (3,79%), iar față de 4,3976 lei la un an, de 0,3721 lei (8,46%).

Lira sterlină are ultima cotație de 6,3181 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu un plus zilnic de 0,0005 lei (0,01%). Față de 6,3042 lei la șapte zile, creșterea este de 0,0139 lei (0,22%); față de 6,1233 lei la 30 de zile, de 0,1948 lei (3,18%). Raportată la 6,1601 lei la 90 de zile, diferența este de 0,1580 lei (2,56%), iar față de 5,8633 lei la un an, de 0,4548 lei (7,76%).

Francul elvețian are ultima cotație de 5,7306 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu o scădere zilnică de 0,0007 lei (0,01%). Față de 5,7175 lei la șapte zile, avansul este de 0,0131 lei (0,23%); față de 5,5599 lei la 30 de zile, de 0,1707 lei (3,07%). Comparativ cu 5,6631 lei la 90 de zile, creșterea este de 0,0675 lei (1,19%), iar față de 5,4682 lei la un an, de 0,2624 lei (4,80%).

Pentru dolar, seria zilnică a cursurilor BCE a consemnat în ultimele 12 luni un minim de 4,2563 lei la 28 ianuarie 2026 și un maxim de 4,7891 lei la 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,5328 lei.

La cursurile BNR ale zilei, 100 de dolari înseamnă 477 lei, față de 453 lei la reperul lunar și 440 lei la cel anual: diferențe de 24 lei și 37 lei. Pentru 100 de lire, echivalentul este de 633 lei, față de 612 lei și 586 lei, cu diferențe de 20 lei și 46 lei.

Pentru 100 de franci, conversia este de 572 lei. Aceeași sumă însemna 556 lei la reperul lunar și 547 lei la cel anual, diferențele fiind de 16 lei și 26 lei.

Rapoartele calculate din cursurile BNR ale zilei dau pentru un euro 1,1192 dolari americani, 0,8439 lire sterline sau 0,9328 franci elvețieni. Un dolar american echivalează cu 0,8935 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Cursul BNR este de 1,2219 lei pentru un zlot polonez. Pentru 100 de zloți, echivalentul este de 122 lei, față de 122 lei la reperul lunar, cu o diferență calculată de 1 leu, și de 119 lei la reperul anual, cu o diferență de 3 lei.

O coroană cehă este cotată de BNR la 0,2192 lei. Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul este de 22 lei, egal cu cel de la reperul lunar, diferență de 0 lei, și comparabil cu 21 lei la reperul anual, diferență de 1 leu.

Un leu moldovenesc are un curs BNR de 0,2656 lei. O sumă de 100 de lei moldovenești înseamnă 27 lei la cursul de referință.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește cursul în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru ziua bancară următoare. Referința se utilizează în contabilitate, la calculul taxelor, în declarații și în contracte.

Istoricul provine din seria zilnică Eurostat ert_bil_eur_d a cursurilor BCE. Pentru euro, intervalul 13 octombrie 2025-13 octombrie 2026 cuprinde 256 de cotații. Seria include numai zilele lucrătoare; pentru celelalte monede, cursul în lei rezultă din raportul dintre cotația leu/euro și cotația monedei față de euro din aceeași zi.

Cursul BNR și seria BCE sunt stabilite în momente diferite ale zilei. Exemplele folosesc referința BNR pentru valoarea actuală și seria BCE pentru trecut. Echivalentele și diferențele sunt rotunjite la leu; rapoartele dintre monede rezultă din împărțirea cursurilor lor în lei.

Conversiile sunt orientative: nu includ comisioane bancare, comisioane de schimb, taxe sau marjele intermediarilor. La schimbul efectiv, cursul de cumpărare este mai mic decât referința, iar cel de vânzare este mai mare; diferența rămâne intermediarului.

Diferențele anuale pentru rată, chirie și salariu presupun păstrarea aceluiași curs timp de douăsprezece luni.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.