Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic, se anunță a fi cel mai scump din istorie, iar prețurile la transport ating cote de neimaginat. O simplă călătorie cu trenul de 30 de minute între Manhattan și New York va costa, pe durata turneului, nu mai puțin de 150 de dolari. Suma este de 12 ori mai mare decât tariful normal, de 12,90 dolari.

Explozia prețurilor la transport

Problema transportului în Statele Unite pare să fie una majoră pentru fanii care vor ajunge la meciuri. Suma de 150 de dolari pentru o navetă de jumătate de oră este prețul unui singur bilet. Iar acest tarif se aplică tuturor, fără excepție. Nu există reduceri pentru copii, persoane în vârstă sau persoane cu dizabilități.

V-ați imagina să plătiți atât pentru o călătorie atât de scurtă? Lucrurile stau însă și mai complicat, pentru că situația nu este izolată.

Situație similară și în Boston

În Boston, un alt oraș gazdă, prețurile sunt la fel de piperate. Un bilet de tren către stadion va costa 95 de dolari. Cine alege autobuzul va trebui să scoată din buzunar 80 de dolari pentru un singur drum. La fel ca în New York, și aici politica este clară: fără nicio reducere pentru nicio categorie de suporteri.

Și nu, nu se fac reduceri.

Indignarea fanilor este cu atât mai mare cu cât în New York vor juca naționale precum Germania, Anglia și Franța, echipe care atrag, în mod tradițional, un număr uriaș de suporteri (care vin în număr uriaș la meciurile favoriților).

FIFA, cu spatele la suporteri

Dar situația din Statele Unite contrastează puternic cu experiențele recente ale fanilor. E drept că la Campionatul Mondial din Qatar din 2022, dar și la Campionatul European din 2024, transportul public a fost complet gratuit pentru suporteri pe toată durata competițiilor.

În acest context, Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey, a cerut oficial FIFA ca fanii să beneficieze de transport public gratuit. Acesta a propus ca, în cazul în care autoritățile locale nu pot acoperi integral costurile, forul mondial să compenseze diferența. Numai că guvernatorul american nu a primit niciun răspuns la solicitarea sa.

Răspunsul sfidător al forului mondial

Jurnaliștii germani de la Der Spiegel, care au publicat un material amplu pe această temă, au obținut o reacție care arată dezinteresul total al organizatorilor față de problema fanilor. Potrivit acestora, poziția FIFA este una cât se poate de clară.

„Se pare că FIFA nu e interesată de subiect. Un comunicat menționa că ‘nu se cunoaște alt eveniment major’ pe stadionul MetLife (n.red. stadionul finalei Campionatului Mondial) ‘la care organizatorii să fi fost obligați să plătească pentru transportul fanilor’”, au scris jurnaliștii germani.