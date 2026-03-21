Un deputat pro-Kremlin, Andrei Svintsov, a stârnit controverse majore după ce a afirmat că trupele ruse sunt „la capătul puterilor” din cauza unor roboți umanoizi de tip Terminator care ar lupta deja pe frontul din Ucraina. Politicianul susține că două astfel de unități au fost deja desfășurate, o declarație care a atras rapid ironii în spațiul online rusesc.

Terminatori pe frontul din Ucraina

Andrei Svintsov, afiliat Partidului Liberal Democrat din Rusia, nu s-a sfiit să facă o paralelă directă cu celebrul film science-fiction. „Primii doi Terminatori au ajuns în Ucraina”, a spus el. Mai mult, a insistat că nu este o metaforă. „Acei luptători blindati luptă deja împotriva noastră pe linia frontului… A devenit realitate”.

Afirmațiile au stârnit imediat un val de scepticism. Un canal rusesc de Telegram a ironizat comentariile, întrebând sarcastic dacă acești „Terminatori” sunt „lichizi sau din fier”, o aluzie clară la roboții care își schimbă forma din filme. Iar Svintsov și-a apărat afirmațiile, replicând criticilor: „Nu știați că acești roboți umanoizi sunt acum produși cu zecile de mii în China și Statele Unite?”.

Ce este, de fapt, Phantom MK-1

Hai să vedem despre ce e vorba, de fapt. Declarațiile deputatului par să facă referire la Phantom MK-1, un robot umanoid dezvoltat de compania americană Foundation. Acesta are o structură metalică de culoare închisă și o vizieră din sticlă fumurie, fiind evaluat în principal pentru roluri de recunoaștere și suport, nu pentru utilizare directă în luptă, cel puțin deocamdată.

Compania a fost co-fondată de Mike LeBlanc (un veteran cu 14 ani de experiență în Corpul Pușcașilor Marini), care consideră că există o justificare etică pentru astfel de tehnologii. „Suntem de părere că avem o obligație morală să trimitem acești roboți în război în locul soldaților”, a declarat LeBlanc. totusi, chiar și dezvoltatorii recunosc că sistemele umanoide complet autonome sunt încă la câțiva ani distanță de implementarea reală în luptă.

Ucraina, poligon de testare

Cert e că Ucraina a devenit un veritabil teren de testare pentru tehnologii militare emergente, de la drone la diverse sisteme autonome. Cele două unități Phantom MK-1 au fost trimise luna trecută în Ucraina tocmai pentru evaluarea performanței. V-ați fi imaginat un astfel de scenariu acum câțiva ani?

Mike LeBlanc, care a efectuat peste 300 de misiuni de luptă, a explicat că ceea ce a văzut în Ucraina i-a întărit convingerile. „Soldații umanoizi ar putea fi extrem de utili pentru reaprovizionare și recunoaștere, mai ales în locuri unde dronele nu pot ajunge, cum ar fi buncărele. Având o semnătură termică similară cu cea umană, roboții precum Phantom ar putea, să deruteze inamicul. Avem nevoie de ceva care să poată interacționa cu toate aceste elemente”. Obiectivul final, a precizat el, este ca robotul să poată folosi „orice armă pe care o poate folosi un om”.

Foundation are deja contracte de cercetare în valoare totală de 24 de milioane de dolari cu Armata, Marina și Forțele Aeriene ale SUA.

Riscuri și halucinații AI

Dar nu-i chiar așa simplu. Roboții umanoizi sunt grei, scumpi, necesită încărcare regulată și își pierd adesea echilibrul. Mișcarea lor este alimentată de aproximativ 20 de motoare, iar fiecare dintre ele trebuie să funcționeze impecabil. Pralad Vadakkepat, profesor la Universitatea Națională din Singapore, a ridicat o problemă pertinentă: „Dacă cazi lângă un bebeluș, știi cum să aterizezi fără să provoci răni. Poate un robot umanoid să facă același lucru?”.

Un alt risc major este legat de inteligența artificială. Sistemele AI pot face greșeli, cunoscute drept „halucinații”, generând informații false. „Este inacceptabil să avem sisteme autonome letale care, ocazional, decid să ‘halucineze’”, spun experții. Pe lângă asta, există și riscul de hacking. Un inamic ar putea prelua controlul asupra unei flote de roboți și i-ar putea folosi împotriva creatorilor lor.

LeBlanc însuși recunoaște că tehnologia este la început: „Ceea ce vedeți acum este doar o primă încercare stângace de a arăta cum ar putea roboții să poarte războaiele”.

Între timp, compania se pregătește pentru viitor. Debutul modelului Phantom MK-2 este așteptat în aprilie, cu îmbunătățiri precum electronică consolidată, protecție la apă, baterii mai mari și capacitatea de a transporta încărcături de până la 80 de kilograme.