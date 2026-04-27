Cercetătorii au descoperit un mecanism nou prin care celulele canceroase pot „reprograma” celulele imune din jurul lor, făcându-le să inhibe răspunsul imun împotriva tumorii și explicând de ce unele imunoterapii nu funcționează.

Sistemul imunitar are rolul de a identifica și elimina celulele anormale, inclusiv pe cele tumorale. Totuși, unele tipuri de cancer reușesc să evite acest mecanism de apărare prin strategii complexe. Un studiu realizat la University of Texas Southwestern Medical Center arată că tumorile pot influența direct comportamentul celulelor imune din apropiere, modificându-le astfel încât răspunsul imun să fie redus. Acest mecanism explică de ce, în multe cazuri, tratamentele moderne nu reușesc să oprească evoluția bolii.

Ce ascund celulele canceroase în relația cu sistemul imunitar

Studiul publicat în revista Science Immunology a identificat o interacțiune moleculară necunoscută până acum. Celulele canceroase folosesc anumite proteine de suprafață, numite claudine (CLDN), care se leagă de receptori speciali de pe celulele imune, numiți LILRB.

Receptorii LILRB, în special LILRB2 și LILRB5, sunt prezenți pe celulele mieloide. Când claudinele se leagă de acești receptori, se activează căi de semnalizare intracelulară, precum NF-κB și STAT, care modifică activitatea acestor celule.

Prin această interacțiune, celulele mieloide, care ar trebui să lupte împotriva cancerului, ajung să reducă răspunsul imun. Astfel, mediul din jurul tumorii devine imunosupresiv, iar cancerul se poate dezvolta fără a fi atacat eficient de sistemul imunitar.

Când tratamentele nu dau rezultatele așteptate

Imunoterapia, în special inhibitorii punctelor de control imunitar, a adus speranță multor pacienți. Totuși, între 75% și 80% dintre cei tratați nu obțin un răspuns de durată. Acest lucru se întâmplă deoarece, chiar dacă terapia activează celulele T, cancerul poate folosi mecanismul claudină-LILRB pentru a bloca răspunsul imun local.

Celulele mieloide, cum sunt macrofagele, monocitele și celulele dendritice, coordonează răspunsul imun. Dacă aceste celule sunt influențate de tumoare, ele pot ajunge să protejeze tumora în loc să o atace.

Acest mecanism explică de ce unele tumori devin rezistente la imunoterapiile actuale, chiar dacă inițial par să răspundă la tratament.

Noi ținte pentru viitorul tratamentelor oncologice

Descoperirea acestui mecanism deschide calea către noi strategii terapeutice. Identificarea claudinelor și a receptorilor LILRB ca factori implicați în reducerea imunității le transformă în ținte promițătoare pentru terapiile viitoare.

Cercetătorii au observat că două tipuri de claudine, CLDN18.2 și CLDN6, sunt deosebit de relevante. CLDN18.2 se găsește aproape exclusiv în mucoasa gastrică normală, dar apare în exces în cancerele gastrice, pancreatice și ale căilor biliare. CLDN6 este slab exprimată în țesuturile sănătoase, dar este prezentă în cantități mari în multe tipuri de cancer.

Pași concreți spre terapii mai eficiente

Există deja terapii în dezvoltare care vizează aceste claudine. De exemplu, zolbetuximab este un anticorp monoclonal care țintește CLDN18.2 și se află în studii clinice avansate. De asemenea, tratamentele bazate pe CLDN6 sunt evaluate în prezent în cadrul unor cercetări clinice.

Blocarea interacțiunii dintre claudine și receptorii LILRB ar putea deveni o strategie eficientă pentru a depăși rezistența la imunoterapie și pentru a crește șansele de succes ale tratamentului.

Ce pot aduce aceste descoperiri pentru pacienți

Descoperirea ar putea aduce beneficii nu doar pentru tratament, ci și pentru diagnostic. Prezența celulelor tumorale care exprimă claudine în apropierea celulelor mieloide cu LILRB2 a fost asociată cu o evoluție mai rapidă a bolii. Această asociere ar putea fi folosită ca biomarker pentru a anticipa răspunsul la tratament.

Blocarea acestei căi de semnalizare ar putea reactiva sistemul imunitar chiar în mediul tumoral, oferind o șansă mai mare de control asupra bolii. Eliminarea mecanismului de inhibare locală ar putea îmbunătăți eficiența imunoterapiilor existente.

Această descoperire aduce o perspectivă nouă asupra modului în care cancerul reușește să evite sistemul imunitar și oferă speranță pentru dezvoltarea unor tratamente mai eficiente, care să țintească nu doar celulele tumorale, ci și modul în care acestea influențează mediul din jurul lor.