Un bărbat din Brest, Franța, a ajuns la capătul răbdării și și-a demolat singur casa, după ce o familie de români i-a ocupat ilegal proprietatea. Deși a încercat pe toate căile legale să-i evacueze, ba chiar le-a oferit 2.000 de euro pentru a părăsi locuința, totul a fost în zadar.

O luptă de uzură cu sistemul

Povestea a început în 2021, când francezul și-a achiziționat casa. La scurt timp, imobilul a fost ocupat ilegal, iar de atunci a început un coșmar birocratic. A depus o plângere la poliție, însă aceasta nu a generat nicio acțiune concretă din partea autorităților. Văzând că pe cale oficială nu rezolvă nimic, bărbatul a încercat să discute direct cu familia de români instalată în proprietatea sa.

În culmea disperării, a încercat chiar să le ofere o sumă de bani (2.000 de euro) pentru a pleca de bunăvoie. Numai ca refuzul acestora a fost picătura care a umplut paharul. Exasperat, proprietarul a preferat să-și vadă investiția transformată într-un morman de moloz decât să rămână prizonierul unui sistem juridic care părea să nu-i ofere nicio soluție.

„Nu am avut altă opțiune”

Decizia de a demola a fost una radicală, dar, în ochii proprietarului, singura rămasă. Acesta a profitat de un moment în care locuința era goală pentru a-și pune planul în aplicare. Chiar el a povestit cum s-au petrecut lucrurile.

„Nu am avut altă opțiune. Treceam în fiecare zi pe lângă clădire și am observat că nu era nimeni acolo. Așa că le-am mutat lucrurile și am început demolarea”, a declarat bărbatul.

O lege franceză care dă bătăi de cap

Dar cum e posibil, pe bune, să ajungi într-o astfel de situație? Se pare că legislația franceză are câteva particularități care pot transforma viața unui proprietar într-un calvar. În Franța, este suficient să deschizi un contract de energie electrică, furnizând doar un nume, o adresă de e-mail și un număr de telefon, pentru a obține o dovadă de reședință. Astfel, o proprietate ocupată ilegal poate deveni, în acte, reședința cuiva în doar câteva minute.

Iar lucrurile stau și mai prost pentru proprietari. Legea franceză le interzice acestora să evacueze ocupanții ilegali prin forțe proprii. Cei care o fac riscă amenzi uriașe, de până la 30.000 de euro, și chiar trei ani de închisoare. Pe lângă paguba chiriei neîncasate, care adesea acoperă o rată la bancă, proprietarii se trezesc că nu se mai pot bucura de propria casă.

Familia de români era, de altfel, cunoscută de serviciile sociale din Brest. Conform informațiilor, autoritățile ar urma să le găsească o altă locuință în săptămânile următoare.